Pour dépoussiérer l'assistant vocal basique sur les téléviseurs, Google annonce l'arrivée de Gemini sur Google TV. La concrétisation d'une promesse faite en début d'année et à l'heure du remplacement de Google Assistant par Gemini dans Google Home.

« Tout ce que vous faites déjà avec Google Assistant fonctionne toujours, mais Gemini sur Google TV va au-delà des simples commandes et vous permet de participer à des conversations fluides sur grand écran », indique Google.

Une recherche de contenu intuitive

Finis les débats pour choisir le film du soir ou la recherche laborieuse d'un titre dont le nom a été oublié. Gemini permet de formuler des requêtes complexes en langage naturel.

Un exemple cité est « Trouve-moi quelque chose à regarder avec ma femme. J'aime les drames, mais elle préfère les comédies légères. » Un autre exemple est « Quelle est cette nouvelle série médicale dont tout le monde parle ? »

Pour la reprise d'une série après une longue pause, une simple question pourra être du type « Que s'est-il passé dans la dernière saison de Outlander ? » afin d'obtenir un résumé et se remettre à jour.

Plus qu'un simple guide TV

L'ambition de Gemini ne s'arrête pas au catalogue de streaming. L'IA doit transformer le téléviseur en un centre d'apprentissage et d'aide au quotidien.

« Gemini sur Google TV va au-delà des simples commandes et vous permet d'engager des conversations fluides avec votre grand écran. Obtenez de l'aide pour trouver l'émission parfaite pour votre humeur, réfléchir à un voyage en famille ou répondre à des questions complexes sur des devoirs complexes », souligne Google.

Il pourra être demandé à Gemini d'expliquer l'éruption des volcans à un enfant, de chercher une recette de dessert réalisable en moins d'une heure ou de guider pour apprendre la guitare. Chaque réponse textuelle est lue à voix haute et complétée par des suggestions de vidéos YouTube pertinentes.

Un déploiement progressif de Gemini sur Google TV

Cette avancée n'est pas pour tout le monde, du moins pour l'instant. Le déploiement se fait de manière progressive. Les premiers à en bénéficier sont les possesseurs des nouveaux téléviseurs de la série TCL QM9K.

D'autres appareils suivront plus tard dans l'année. La liste comprend bien évidemment le Google TV Streamer qui ne sera donc étrangement pas le premier servi. Côté téléviseurs, les modèles 2025 de Hisense (U7, U8, et UX) et d'autres de TCL (QM7K, QM8K, et X11K) recevront également la mise à jour Gemini.

« Ce n'est qu'un début. De nouvelles fonctionnalités Gemini seront bientôt disponibles sur votre téléviseur », ajoute Google.