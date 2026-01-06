Google profite du CES 2026 pour introduire de nouvelles fonctionnalités à destination de Google TV. Sans grande surprise, elles sont estampillées Gemini avec une intégration de l'IA générative initiée l'année dernière qui poursuit son chemin.

Gemini pour simplifier l'utilisation du téléviseur

Une nouveauté réside dans la capacité de Gemini à ajuster les paramètres de l'appareil via des commandes en langage naturel.

Il suffira de dire des phrases comme " l'écran est trop sombre " ou " le dialogue est perdu " pour que l'IA modifie respectivement la luminosité ou les réglages audio, sans interrompre la lecture en cours.

De nouvelles capacités créatives et visuelles

Au-delà des réglages, Google TV se dote d'outils de création de contenu. Grâce à l'intégration des modèles Nano Banana et Veo, les utilisateurs pourront générer des images et des vidéos originales directement depuis leur canapé.

Il sera également possible de rechercher dans sa bibliothèque Google Photos, de créer des diaporamas immersifs et d'appliquer des styles artistiques avec la fonction Photos Remix.

Les réponses de Gemini seront plus riches visuellement, grâce à des images, des vidéos et des actualités sportives en temps réel. Pour les sujets complexes, une nouvelle option " Deep dives " proposera des résumés commentés et interactifs.

Quels appareils seront compatibles et quand ?

Le déploiement de ces nouvelles fonctionnalités se fera de manière progressive. Google indique que les premiers appareils à en bénéficier seront une sélection de téléviseurs TCL.

Par la suite, la mise à jour sera étendue à d'autres appareils Google TV, y compris le propre boîtier de streaming de Google. Google précise que la nouvelle expérience Gemini nécessitera la version complète de Google TV s'appuyant sur Android TV OS 14 ou une version ultérieure.