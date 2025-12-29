Samsung Electronics officialise un autre partenariat avec Google, cette fois-ci pour intégrer l'application Google Photos directement dans ses téléviseurs. Actuellement, il n'existe aucune application TV native pour Google Photos.

Un déploiement en plusieurs phases

Le déploiement se fera en plusieurs phases, avec une première étape prévue pour mars 2026. La phase inaugurale concernera la fonctionnalité Memories, qui présentera des collections de photos et de vidéos organisées par personnes, lieux et moments importants.

Cette fonctionnalité sera une exclusivité pour les téléviseurs Samsung équipés de Tizen OS pendant une durée de six mois. Il suffira de se connecter avec un compte Google pour que les souvenirs sauvegardés apparaissent automatiquement sur l'écran.

Quelles fonctionnalités basées sur l'IA sont prévues ?

Au-delà de l'affichage, le partenariat met l'accent sur l'IA pour enrichir l'expérience utilisateur. Dans la seconde moitié de 2026, une fonctionnalité baptisée " Créer avec l'IA " sera lancée. Elle s'appuiera sur Nano Banana pour la génération et l'édition d'images.

Les utilisateurs pourront utiliser des modèles thématiques pour transformer leurs clichés ou encore des outils comme Remix pour en changer le style artistique, et " Photo vers Video " pour animer des images fixes.

L'intégration se fera en lien avec Vision AI Companion, l'assistant intelligent de Samsung.

D'autres fabricants ultérieurement ?

" Nous sommes ravis d'apporter Google Photos sur les téléviseurs Samsung, afin d'aider chacun à profiter de ses photos préférées sur un écran plus grand et à se reconnecter à ses souvenirs de manière inédite ", déclare Shimrit Ben-Yair, vice-présidente de Google Photos et Google One.

Une telle initiative pourrait bien inciter d'autres fabricants à suivre le mouvement une fois la période d'exclusivité terminée.