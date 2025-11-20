Fabriquée par Ohsung Electronics, une télécommande pour Google TV identifiée G32 se distingue par son alimentation autonome. Grâce à une collaboration avec la société suédoise Epishine, ce modèle intègre des cellules solaires optimisées pour la lumière intérieure, éliminant ainsi le besoin de piles jetables.

Des capteurs des deux côtés de la télécommande

La technologie de l'entreprise consiste en des cellules solaires organiques, fines et flexibles. Une innovation réside dans des capteurs présents des deux côtés de la télécommande.

" La télécommande peut être placée dans n'importe quelle position et se recharge ". Epishine affirme que cette solution permet aux appareils d'être auto-alimentés, sans entretien et toujours prêts à l'emploi.

Un modèle de référence

Plutôt que le lancement d'un produit unique, c'est un design de référence qui voit le jour. Les fabricants de boîtiers ou de dongles utilisant Google TV peuvent ainsi intégrer facilement cette télécommande solaire dans leurs propres produits.

La G32 vient en outre s'ajouter à d'autres modèles existants comme les G10 (22 boutons) et G20 (38 boutons).

Une disponibilité sujette à caution

Pour l'instant, la télécommande G32 n'est pas encore incluse avec un appareil commercialisé, et il n'est pas possible de l'acheter séparément. Il s'agit d'une option mise à disposition des partenaires de Google.