Suite d'outils de productivité, de communication et de collaboration (Gmail, Agenda, Meet, Chat, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites...), Google Workspace aura droit au renfort et l'intégration de l'IA générative pour la rédaction de contenus et plus encore. Dans l'immédiat, c'est une hausse de prix qui intéresse Google Workspace.

À respectivement 6,90 €, 13,80 € et 20,70 € par utilisateur et par mois, les tarifs des éditions Business Starter, Business Standard et Business Plus connaissent une hausse de presque 33 %. Une nouveauté est cependant l'introduction d'une facturation annuelle.

La facturation annuelle (ou engagement d'un an) permet de mieux encaisser la hausse de prix. Elle est alors supérieure de 11 % en comparaison avec l'ancienne tarification sans engagement. Les éditions Business Starter, Business Standard et Business Plus sont ainsi à 5,75 €, 11,50 € et 17,25 € par utilisateur et par mois.

Progressivement pour les anciens clients

Effective pour les nouveaux clients depuis cette semaine, la hausse de prix pour les clients existants sera appliquée à partir du mois d'avril prochain et avec un déploiement jusqu'en 2024, en fonction de critères comme le nombre de licences utilisateur, le forfait et les conditions contractuelles.

Google signale par exemple que les tarifs des abonnements Google Workspace existants comportant 10 licences utilisateur ou moins ne changeront pas avant janvier 2024. Via la console d'administration Google Workspace, les clients seront informés au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur des changements de prix.

La rentabilité de Google Cloud ?

Google avait prévenu le mois dernier de l'évolution de la grille tarifaire pour Workspace, en soulignant l'ajout de nombreuses nouveautés depuis le lancement en octobre 2020, ce qui va s'accentuer avec l'IA générative.

" Des mises à jour de prix pour refléter la valeur de nos produits, de même que des options d'engagement élargies pour bloquer les prix les plus bas, afin d'offrir plus de choix à nos clients. "

Toutefois, Ars Technica rappelle également que la division Cloud de Google - ce qui comprend Workspace - n'est toujours pas rentable.