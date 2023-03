Dans Gmail et Google Docs, une IA générative intégrée pourra écrire à votre place sur le sujet que vous souhaitez. C'est ce qu'annonce Google avec une intelligence artificielle qui fera office de collaborateur, mais ce n'est qu'un début.

Google entend procéder à un déploiement similaire pour les autres applications Slides, Sheets, Meet et Chat de Google Workspace. Il pourra ainsi s'agir de créer des images et des vidéos, analyser des données brutes et les compléter, générer des formules, prendre des notes d'une réunion...

D'abord pour Gmail et Docs

Gmail et Google Docs vont essuyer les plâtres avec la génération d'un brouillon qui pourra simplement être amélioré ou complété si besoin, en s'appuyant aussi le cas échéant sur diverses recommandations formulées.

" Si vous êtes un responsable d'équipe qui intègre un nouvel employé, Workspace vous fait gagner du temps et des efforts pour rédiger ce premier e-mail de bienvenue. À partir de là, vous pouvez compléter ou abréger le message ou ajuster le ton pour qu'il soit plus ludique ou professionnel, le tout en quelques clics ", écrit Google.

Pas pour tout de suite

Au cours des prochaines semaines, le déploiement ne concernera que des testeurs de confiance, en commençant par l'anglais et aux États-Unis. Il y aura par la suite un affinement des expériences d'IA, avant d'envisager une disponibilité à plus grande échelle.

Google fait preuve d'une prudence légitime, d'autant qu'une mise à disposition prématurée pourrait être catastrophique pour son image et la confiance accordée. Le problème des hallucinations de l'IA générative est susceptible de faire mal.

Dans le même temps, Google se retrouve sous la forte pression des annonces de Microsoft qui œuvre avec OpenAI comme partenaire, et a des ambitions du même ordre pour ses outils de productivité. Il faut donc aussi d'occuper le terrain des annonces.