Google a décrété la disponibilité générale de Google Workspace Studio, une plateforme conçue pour démocratiser la création d'agents IA. Accessible aux clients professionnels, cet outil s'intègre à l'écosystème Workspace pour permettre à n'importe quel employé d'automatiser ses propres processus métier.

Une nouvelle automatisation sans code

Workspace Studio mise sur la puissance du modèle Gemini 3. Les agents créés peuvent " raisonner, s'adapter à de nouvelles informations et gérer des processus métier complexes de bout en bout ", explique Google.

Il suffit de décrire en langage naturel ce qui doit être automatisé. Un exemple de prompt est : " Si un e-mail contient une question pour moi, étiquette-le comme ' À répondre ' et envoie-moi une notification sur Chat ".

La plateforme se charge d'élaborer l'agent IA correspondant. Ces agents sont capables d'effectuer une analyse, de générer du contenu ou encore de prioriser des informations.

Pour Google Workspace Business et Enterprise

Dans le cadre du programme Gemini Alpha, Google indique que plus de 20 millions de tâches ont été automatisées par les premiers utilisateurs au cours du dernier mois.

Le déploiement de Workspace Studio est en cours pour les clients Google Workspace Business et Enterprise. Une fois l'accès activé, les utilisateurs peuvent se rendre sur la page dédiée pour commencer à créer des agents à partir de modèles ou via une simple description textuelle.

En plus de son intégration avec les applications Workspace, Workspace Studio peut se connecter à des services tiers tels que Asana, Jira, Mailchimp et Salesforce. Pour les besoins plus avancés et davantage de personnalisation des agents, il est possible d'avoir recours à Apps Script.