Face à la réception non sollicitée d'images à caractère potentiellement choquant, Google renforce la sécurité de son application de messagerie. La firme de Mountain View intègre un outil capable d'identifier la nudité dans les photos échangées et de les masquer par défaut, offrant ainsi une couche de protection supplémentaire aux utilisateurs.

Comment ça marche ? détection locale et floutage via rcs

Cette nouvelle protection repose sur l'intelligence artificielle directement intégrée à votre appareil. Lorsqu'une image est reçue via par l'application Google Messages, l'IA l'analyse localement, sur votre téléphone. Si elle détecte un contenu potentiellement explicite (nudité), l'image est automatiquement floutée avant même de vous être présentée. Point essentiel pour la confidentialité : l'analyse se fait entièrement sur l'appareil, aucune image n'est envoyée sur les serveurs de Google, préservant ainsi le chiffrement de bout en bout si celui-ci est actif.

Une protection optionnelle et sous contrôle

Google a fait le choix de ne pas imposer cette fonctionnalité. Elle est désactivée par défaut pour tous les utilisateurs majeurs. À l'inverse, elle est activée par défaut pour l'ensemble des utilisateurs mineurs, identifiés depuis leur compte Google, et ne peut être désactivée que pour les utilisateurs de 13 à 17 ans qui ne seraient pas supervisés au sein des paramètres Google du compte.

Pour en bénéficier, il faut se rendre dans les paramètres de Google Messages et l'activer manuellement. Ce caractère optionnel permet à chacun de décider du niveau de filtrage souhaité. Lorsque la fonction est active et qu'une image est floutée, l'utilisateur reçoit une notification l'avertissant du contenu potentiellement sensible. Il a alors le choix : soit dévoiler l'image en cliquant dessus, soit l'ignorer ou la supprimer sans l'avoir vue.

Par ailleurs, il sera également possible de bloquer le numéro associé à l'envoi pour éviter le spam ou de nouveaux envois non sollicités. Acnnoncée en fin d'année dernière, l'option est progressivement déployée chez les utilisateurs au sein de la section "Protection et sécurité" dans la catégorie "Gérer les avertissements de contenu sensible".

Pourquoi cette nouvelle fonctionnalité ?

L'objectif principal de Google est de lutter contre l'exposition aux images non sollicitées et potentiellement choquantes, un phénomène parfois appelé "cyber-flashing". Cette mesure vise particulièrement à protéger les utilisateurs mineurs, plus vulnérables à ce type de contenu. En proposant un outil basé sur l'IA embarquée, Google cherche à offrir une solution de modération efficace sans compromettre la confidentialité des échanges. C'est une avancée positive pour rendre la messagerie plus sûre et aider les utilisateurs à mieux contrôler les contenus indésirables.

Rappelons également que l'envoi de 'messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe" avec des sanctions pouvant aller de 750 à 1500€ d'amende si le destinataire est un mineur de moins de 15 ans.