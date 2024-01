Le mois dernier, on apprenait que Google se préparait à licencier 30 000 personnes. Des effectifs principalement dédiés à la vente de publicité, qui font les frais de l'intelligence artificielle déployée au sein de la plateforme publicitaire Performance Max lancée en 2021 et qui rend désormais le personnel humain superflu.

Au début de l'année dernière, Google licenciait 12 000 personnes, et la firme s'apprête à renouveler le tir en ce mois de janvier 2024.

Ce sont plusieurs centaines de collaborateurs qui seront remerciés dans les jours qui viennent, et cela touche cette fois plusieurs divisions comme Pixel, Fitbit ou encore Nest.

De nouveaux licenciements en vue

La société Fitbit rachetée pour 2,1 milliards de dollars en 2021 entre en concurrence directe avec la Pixel Watch, il fallait donc bien qu'une des deux marques s'estompe pour laisser le champ libre à un produit phare. Et ce sera donc la Pixel Watch qui récupérera les technologies de FitBit et une mise en lumière. Les co-fondateurs de Fitbit James Park et Eric Friedman sont ainsi licenciés, tout comme une partie des effectifs de la marque.

Les équipes de Nest et Pixel sont également touchées : la partie réalité augmentée est largement restreinte au sein de Google, et la mise en place d'outils basés sur l'intelligence artificielle permettrait au géant de se passer d'une bonne partie de ses salariés.

Cette crise est plus largement constatée ces derniers mois au niveau de l'ensemble des géants de la tech. Microsoft et Amazon ont également annoncé des restructurations permises par la mise en place de modules d'IA au sein de ses processus de production.