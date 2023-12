Commençons par le pack GoPro HERO12.

La caméra est dotée du HDR pour des vidéos 5.3K et 4K, idéal pour faire ressortir les détails dans des environnements à la fois ombrageux et lumineux, le 5.3K offrant une résolution 91% supérieure au 4K.

La GoPro prend également des photos 27 MP et vous pouvez extraire des photos allant jusqu’à 24,7 MP à partir de vidéos avec l’application GoPro Quik.

Profitez d'une meilleure stabilisation et d'un recadrage réduit de l’image grâce à l'HyperSmooth 6.0 pour des images d’une fluidité incroyable même en plein mouvement.

Résistante aux chocs et complètement étanche jusqu'à 10 mètres, la caméra est également munie d'un cache-objectif hydrofuge pour éliminer les effets flare.

Elle est fournie avec une poignée flottante, une sangle de tête 2.0, une batterie rechargeable Enduro et un étui de transport.

Le pack GoPro HERO12 est en promotion à 399,99 € au lieu de 499,99 €, soit 20% de remise sur Amazon. La livraison est gratuite.



Passons maintenant au téléviseur Samsung LED 4K UE55CU7172UXXH

D'une taille de 55 pouces, il est doté d'un processeur Crystal UHD pour des images aux couleurs naturelles grâce à la technologie Dynamic Crystal Color.

Profitez de toutes vos enceintes simultanément avec la fonction Q-Symphony qui associe le son de votre téléviseur à celui de votre barre de son.

Pour encore plus de réalisme, le HDR10+ analyse chaque image et offre de meilleurs contrastes et davantage de profondeur.

Le Gaming Hub vous permet de jouer sans téléchargement et sans console et la télévision est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Le téléviseur Samsung LED 4K UE55CU7172UXXH est proposé à 399 € au lieu de 699 €, soit 43% de remise sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 34,99 €.



Enfin, terminons avec l'écran PC gaming Lenovo Legion Y27f-30.

D'une taille de 27 pouces, cet écran IPS FHD (‎2560 x 1440) réactif avec presque sans bords sur 3 côtés offre un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms.

Il vous offre une immersion totale avec ses graphismes aux couleurs 113,7% sRGB et 90,6% DCI-P3.

L'écran est réglable en inclinaison et en hauteur et est également rotatif.

Il est doté de ports HDMI, DP et USB.

L'écran PC gaming Lenovo Legion Y27f-30 est en réduction à 279 € au lieu de 349,90 €, soit une remise de 20% sur Amazon. La livraison est offerte.





