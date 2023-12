Commençons par la mini imprimante Fujifilm Instax Mini Link 2 - Blanc.

Elle vous permet d'imprimer en quelques secondes des photos de 800 x 600 pixels et 320 ppp directement à partir de votre smartphone ou de comptes instagram et Facebook grâce à l'application Instax Mini Link.

Avec le nouveau mode d'impression AR, vous pouvez maintenant ajouter des bulles, des pétales, des néons, des cadres ou des filtres et bien d'autres éléments décoratifs à vos clichés.

L'imprimante propose deux qualités d'impression : une naturelle pour des photos réalistes, et l'autre intense avec des couleurs plus saturées.

L'appareil est doté d'un capteur de mouvement pour exécuter différentes fonctions (réimpression, changement de mode, zoom…), d'un mode d'impression à partir d'une vidéo, d'un mode « Party Print » pour créer une photo unique en connectant plusieurs smartphones ainsi que de nombreuses autres fonctions créatives.

L'imprimante prend en charge les formats d'image 5,4 x 8,6 cm et 4,6 x 6,2 cm.

La mini imprimante Fujifilm Instax Mini Link 2 - Blanc est en ce moment à 109,99 € au lieu de 129,99 €, soit une remise de 15% sur Amazon. La livraison est gratuite.

Elle est aussi disponible pour le même prix en bleu foncé, rose, blanc cendré et vert foncé.

Une version Fujifilm Instax Link Wide pour des photos plus larges est proposée également en réduction et au même prix (-31%).



