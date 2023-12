Commençons par le pack caméra sport GoPro HERO12 + accessoires.

La caméra propose la fonctionnalité HDR pour les vidéos (5.3K et 4K) et les photos, idéal dans les environnements à la fois ombragés et très lumineux pour des images précises aux couleurs fidèles.

Sa résolution 5.3K est 91% supérieure à la 4K et 665% supérieure à la résolution 1080p et offre des images d'une qualité époustouflante.

La GoPro prend également des photos 27 MP et vous pouvez en extraire jusqu’à 24,7 MP à partir de vidéos grâce à l’application GoPro Quik.

Un cache-objectif hydrofuge élimine les effets flare pour rendre vos photos et vidéos vraiment parfaites et encore plus saisissantes.

Même en plein mouvement, la stabilisation HyperSmooth 6.0 assure une incroyable fluidité et le recadrage de l'image est réduit.

Complètement étanche jusqu'à 10 mètres et hyper robuste, la caméra HERO12 ne craint pas les chocs et peut vous suivre partout.

Elle est fournie avec une poignée flottante, un bandeau de fixation frontale 2.0, une fixation adhésive incurvée, une boucle de fixation et vis moletée, 2 batteries Enduro, un câble USB-C et un étui de transport.

Le pack caméra sport GoPro HERO12 + accessoires est en réduction à 399 € au lieu de 499,99 €, soit une remise de 20% sur Amazon. La livraison est gratuite.



