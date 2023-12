Commençons par le PC portable 2-en-1 HP Envy x360. Il est doté d'un écran anti-scintillement AMOLED de 13,3 pouces avec atténuation des pixels, pour des couleurs éclatantes et des noirs profonds, et prend en charge le 4K HDR.

Grâce à son design pliant pratique et à l'écran tactile, il peut facilement devenir une tablette.

Un puissant processeur Intel Core de 12ème génération s'adapte à vous et distribue les performances là où vous en avez le plus besoin : vous pouvez donc multiplier les tâches de manière fluide.

Le HP QuickDrop transfère rapidement sans fil des photos, des vidéos ou documents entre l'ordinateur et le smartphone et le Wi-Fi 6E vous fait bénéficier d'une plus grande vitesse et de latences plus faibles.

Pour vos appels vidéo, une caméra IR 5 Mpx HP True Vision avec une résolution pouvant atteindre 2592 x 1944 vous offre une grande qualité d'image. De plus, un bouton dédié de coupure du microphone avec témoin à LED est disponible, pratique pour les réunions.

Le chargeur rapide HP permet de passer de 0 à 50% en 45 minutes environ.

Le PC portable 2-en-1 HP Envy x360 est au prix de 899,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit 18% de remise sur la Fnac. La livraison est gratuite.



Passons à l'écran PC LED gaming MSI Optix MAG301CR2. D'une taille de 30 pouces avec une résolution WFHD de 2560 x 1080, la dalle incurvée 1500R offre un excellent confort visuel ainsi qu'un taux de rafraîchissement élevé de 200 Hz et un temps de réponse de 1 ms, idéal pour les fps, les jeux de courses ou de sport.

Personnalisez les LED RGB avec la technologie Mystic Light et synchronisez leur rétroéclairage avec celui de vos périphériques compatibles. L'application Mystic Light vous permet de contrôler le rétroéclairage à distance.

Avec l'application Gaming OSD 2.0, vous pouvez paramétrer facilement l'affichage de l'écran ou créer des raccourcis clavier pour alterner rapidement entre les différents réglages.

L'écran PC LED gaming MSI Optix MAG301CR2 est au prix réduit de 259,90 € au lieu de 349,90 €, soit une remise de 26% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 3,99 €.



Enfin, enchaînons avec le téléviseur Hisense QLED 75E7KQ. L'écran QLED 75 pouces offre un milliard de nuances de couleurs avec une prise en charge Dolby Atmos et HDR10+. La télévision peut optimiser l’image jusqu'en 4K grâce à l’intelligence artificielle.

Il est doté d'un système audio stéréo performant 2x 15 Watts + 20 Watts et d'un son à 360° grâce à la technologie DTS Virtual:X.

Le processeur Quad-Core et la technologie MEMC améliorent la fluidité de l'image pour une expérience visuelle optimale.

Un mode jeu avec un faible input lag (<20 ms) est disponible, ainsi que 3 entrées HDMI 2.1 avec VRR et ALLM.

Le système Vidaa embarqué vous permet d'accéder à de nombreux contenus et le téléviseur est fourni avec une télécommande à micro intégré. En plus de Vidaa Voice, il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Le téléviseur Hisense QLED 75E7KQ est en promotion à 756,50 € au lieu de 1533,40 €, soit une remise de 50% sur Rakuten. Livraison à 39,19 €.





