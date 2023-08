Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de trois articles affichant de belles remises dans divers rayons. Il y en aura pour tous les gouts et tous les portefeuilles.

Commençons avec la caméra sport GoPro HERO9. Cette caméra embarquée étanche dispose d'un écran LCD à l'avant et d'une dalle tactile à l'arrière. Elle capture des images en UHD 5K (vidéo) et prend des photos à 20 MP. Il est possible de l'utiliser pour de la diffusion en direct en 1080p et l'appareil dispose d'un capteur de stabilisation.

Cette caméra sport GoPro HERO9 est vendue à 299 € au lieu de 429,99 € soit 30% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.





Continuons avec l'aspirateur robot Lefant M210. Il utilise un capteur infrarouge anticollision amélioré qui peut détecter efficacement l'environnement à 360 degrés. Cet appareil est équipé d'un bac à poussière de 500 ml et sa puissance d'aspiration est de 1800 Pa. Côté autonomie, le robot est doté d'une batterie qui permet de nettoyer 120 m² soit environ 100 minutes. Sous l'aspirateur, nous notons la présence de deux brosses rotatives permettant de ramener la poussière vers la bouche d'aspiration centrale et de nettoyer dans les angles.

Cet aspirateur robot Lefant M210 est proposé à 99,99 € au lieu de 140 € soit 29% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite sous 4 jours.





Enchainons avec le PC portable Asus TUF gaming A15. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD 144 Hz IPS à une définition de 1920 x 1080 px. Son processeur AMD Ryzen 7 6800HS et ses 16 Go de RAM en DDR4 combleront cette machine afin que cela ne rame pas. Côté affichage, il intègre une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Il est livré avec un disque SSD NVMe M.2 de 1 To, sur lequel est installé Windows 11.

Ce PC portable Asus TUF gaming A15 est commercialisé 1299,99 € au lieu de 1700 € soit 24% de ristourne. Comptez 3 € pour la livraison sous 3 jours.





