La fin de la remise gouvernementale à la pompe signe le retour des prix des carburants traditionnels à la hausse et essence comme diesel se rapprochent déjà d'un tarif de 1,90 € / litre en ce début janvier.

Avec la crise énergétique, la maîtrise des dépenses en carburant devient un vrai casse-tête pour les foyers et la recherche d'alternatives s'accélère. Le GPL, ou gaz de pétrole liquéfié (80% butane, 20% propane), intéresse de plus en plus de monde.

Midi Libre rappelle ainsi que les ventes de véhicules GPL ont fortement progressé en 2022, dans un marché automobile en recul sensible, représentant un peu moins de 70 000 véhicules (dont 47 000 neufs), tandis que la distribution de carburant GPL s'est accrue de 69% en un an.

La vignette Crit'air 1 à la clé

Plusieurs raisons sont évoquées, comme l'expansion du nombre de modèles compatibles portée par les efforts de Renault (qui décline une partie de sa gamme en GPL) et Dacia, qui s'en est quasiment fait une spécialité.

Il faut également compter avec les bonus écologiques, entre aides financières à l'achat et support de la vignette Crit'air 1 (quellle que soit l'année d'immatriculation) validant ses faibles émissions de gaz à effet de serre (GES).

Credit : Wikipedia

L'argument n'est pas négligeable alors que les zones à faibles émissions (ZFE) entrent en service dans les grandes agglomérations, avec des critères qui vont se durcir au fil des ans.

Ce n'est certes pas aussi bien que les voitures électriques, qui bénéficient d'une vignette Crit'air 0 pour leur absence d'émissions de GES, mais cela permettra de voir venir au moins sur les cinq prochaines années.

Un prix à la pompe encore très bas

Mais ce qui fait le succès actuel du GPL, c'est le prix à la pompe, poursuit Midi Libre. Avec un tarif encore de 0,89 € le litre en décembre, le carburant fait de la résistance quand le bioéthanol E85 a finalement dépassé 1 € / litre en n'échappant pas à l'augmentation du prix des matières premières.

Comparé à des tarifs qui ont dépassé les 2 € / litre pour l'essence et le diesel, cela peut représenter une belle économie. La difficulté de trouver une station-service assurant sa distribution est en outre en train de se résorber.

Enfin, Midi Libre rappelle que le GPL est produit en France et n'utilise pas de gaz importé de Russie mais est directement produit dans les raffineries hexagonales, avec des apports venant d'Algérie et de Norvège.