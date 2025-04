Présenté comme une initiative chinoise, le GPMI (General Purpose Media Interface) est une nouvelle interface audio/vidéo numérique. Son développement en Chine par la Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance qui regroupe une cinquantaine de sociétés chinoies, marque une volonté de proposer une solution locale capable de rivaliser avec les normes internationales dominantes que sont le HDMI et le DisplayPort.

Des débits et résolutions élevés

Ce qui frappe d'emblée avec le GPMI, ce sont ses spécifications annoncées. l'Alliance annonce une bande passante massive de 192 Gbit/s. Un tel débit permettrait de supporter sans difficulté des flux vidéo très exigeants, notamment la définition 8K, probablement à des taux de rafraîchissement élevés et avec une grande profondeur de couleurs.

Une puissance de charge record de 480 w

Autre caractéristique marquante mise en avant : une capacité d'alimentation électrique via le câble pouvant atteindre 480 W. Cette puissance, bien supérieure à ce que proposent les standards actuels comme l'USB Power Delivery sur USB-C, pourrait permettre d'alimenter directement des appareils gourmands (grands écrans, ordinateurs portables performants) via un unique câble GPMI, simplifiant considérablement les branchements.

Rappelons qu'actuellement, l'HDMI 2.1 voit sa bande passante limiée à 48 Gbit/s tandis que l'USB-C plafonne à 96 Gbit/s. Côté alimentation, le GPMI se déclinerait en deux versions avec 480W pour le Type-B et 240W pour le Type C, ils proposeraient deux connecteurs bien différents, mais à priori réversibles pour se montrer plus ergonomiques. Le GPMI pourrait ainsi remplacer les deux standards pour combiner le tout en un seul câble, ouvrant la voie à des PC portables plus épurés, ou voir des configurations multi écran avec un seul et unique câble servant au transfert d'images et à l'alimentation des dalles...

Remplacer hdmi et displayport ?

Avec de telles caractéristiques sur le papier, le GPMI affiche clairement son ambition de concurrencer, voire de supplanter, le HDMI et le DisplayPort. Cependant, le succès d'un nouveau standard dépendra grandement de son adoption par l'industrie (fabricants d'écrans, de cartes graphiques, de lecteurs multimédia...) et de sa capacité à offrir une compatibilité et une facilité d'usage au moins égales aux solutions existantes.