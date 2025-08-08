Après une orchestration du patron Sam Altman pour faire monter l'attente ces derniers jours, OpenAI lance officiellement GPT-5. Annoncé comme un bond de géant, ce nouveau modèle vient notamment remplacer GPT-4o au cœur de ChatGPT qui est utilisé par près de 700 millions de personnes chaque semaine.

La promesse tient en une IA plus intelligente, plus rapide et plus utile au quotidien. Plus la peine de choisir entre plusieurs modèles, place à un système unifié qui sait quand accélérer et quand prendre le temps de la réflexion pour fournir des réponses dignes d'un expert.

« Avec GPT-5, c'est désormais comme si vous discutiez avec un expert, un véritable expert titulaire d'un doctorat dans n'importe quel domaine, quel que soit le sujet qui vous intéresse », assène Sam Altman.

Une intelligence unifiée dans ChatGPT

Le grand changement de GPT-5 réside dans son architecture. Fini les modèles spécialisés que l'utilisateur devait sélectionner. Le nouveau système est unifié. Il intègre un routeur en temps réel qui analyse chaque demande pour décider très rapidement quelle version du modèle utiliser.

Pour une question simple, il sollicite un modèle rapide et efficace. Pour un problème complexe, il active le mode GPT-5 Thinking, une version capable d'un raisonnement plus poussé pour des réponses plus complètes et précises.

En pratique, c'est la disparition du sélecteur de modèle. « Nous détestons le sélecteur de modèles autant que vous et nous voulons revenir à une intelligence unifiée magique », avait indiqué Sam Altman en début d'année.

Des performances dans des domaines clés

Au-delà des scores sur les benchmarks, GPT-5 brille par son utilité concrète. Les progrès sont flagrants sur trois des usages de ChatGPT considérés clés : le codage, l'écriture et la santé.

GPT-5 peut générer des sites web, des applications, voire des jeux fonctionnels en un seul prompt. OpenAI met en avant le sens du design, de l'espacement et de la typographie. Pour l'écriture, GPT-5 manie la langue avec une profondeur littéraire et génère des textes au style complexe. Le ton est voulu plus subtil et réfléchi.

Dans le domaine de la santé, le modèle agit comme un partenaire de réflexion. Il est davantage proactif pour signaler des points d'attention ou poser des questions afin de fournir une réponse plus utile et plus sûre, adaptée au niveau de connaissance et à la localisation de l'utilisateur. « ChatGPT ne remplace pas un professionnel de santé », souligne toutefois OpenAI qui prend ainsi quelques précautions.

Fiabilité et sécurité : la fin des réponses absurdes ?

L'un des plus grands défis des IA génératives est la tendance à halluciner, c'est-à-dire à inventer des faits. Avec GPT-5, les réponses factuellement erronées sont réduites de 45 % par rapport à GPT-4o. Lorsque le mode de raisonnement profond est activé, ce chiffre monte à 80 % de réduction des erreurs.

Le modèle est aussi plus honnête. Il reconnaît mieux ses propres limites et signale clairement lorsqu'une tâche est impossible à réaliser, au lieu de tenter une réponse bancale.

Cette fiabilité s'accompagne d'une nouvelle approche de la sécurité. Auparavant, le modèle se contentait de refuser de répondre à une requête jugée sensible. Désormais, il adopte le principe des « générations sûres ». L'IA s'efforce de fournir la réponse la plus utile possible tout en restant dans des limites de sécurité strictes.

Pour rendre l'interaction plus naturelle, OpenAI introduit en outre quatre nouvelles personnalités préréglées (Cynique, Robot, À l'écoute, Expert) qui permettent de définir le ton de ChatGPT sans avoir à rédiger des instructions.

Disponibilité et accès pour GPT-5

Le déploiement a commencé pour l'ensemble des utilisateurs de ChatGPT, y compris ceux de la version gratuite. La principale différence se situera au niveau des limites d'usage.

Les utilisateurs gratuits de ChatGPT ont pour la première fois accès à un modèle doté de capacités de raisonnement. Une fois leurs limites atteintes, ils basculent sur GPT-5 mini, une version plus légère. Les utilisateurs Plus profitent de limites d'usage nettement supérieures à l'offre gratuite, tandis que les abonnés Pro bénéficient d'un accès illimité à GPT-5 et d'un accès exclusif à GPT-5 Pro pour un raisonnement étendu avec les tâches les plus exigeantes.

À noter également l'arrivée prochaine d'intégrations Gmail, Google Agenda et Google Contacts. Une fois les connecteurs activés, ChatGPT saura quand les utiliser de manière automatique, sans besoin d'une sélection manuelle. Ces intégrations seront d'abord disponibles pour les abonnés ChatGPT Pro, avant d'arriver dans les autres formules.

Via l'API, c'est une disponibilité à travers trois versions en fonction des besoins de latence et de coût : gpt-5, gpt-5-mini et gpt-5-nano. Le tarif est de 1,25 $ par million de tokens en entrée et 10 $ par million de tokens en sortie pour gpt-5.