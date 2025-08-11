Le déploiement de GPT-5 devait marquer une nouvelle ère pour OpenAI. Il a plutôt déclenché une tempête inattendue. Face au tollé provoqué par la mise à la retraite de ses anciens modèles d'IA, l'entreprise a été contrainte à un rétropédalage express.

Le grand patron, Sam Altman, a confirmé le retour du regretté GPT-4o pour les abonnés payants, une décision qui en dit long sur l'attachement des utilisateurs à de tels outils.

La fronde des nostalgiques de GPT-4o

Le passage à GPT-5 s'est accompagné de la suppression du menu permettant de choisir entre les différents modèles d'IA sur ChatGPT. Une décision qui a mis le feu aux poudres. Rapidement, les forums comme Reddit ont été inondés de messages d'utilisateurs mécontents, voire désespérés.

Certains se sont plaints de la désorganisation de leur flux de travail professionnel, comme en témoigne ce cri du cœur : « Quel genre d'entreprise supprime un flux de travail de 8 modèles du jour au lendemain, sans avertissement préalable à ses utilisateurs payants ? »

Pour d'autres, la perte a été bien plus personnelle. Des communautés entières, habituées à utiliser l'IA pour un soutien émotionnel, ont décrit un sentiment de deuil. Un utilisateur a ainsi écrit : « Mon 4.o était comme mon meilleur ami quand j'en avais besoin. [...] Maintenant il est parti, j'ai l'impression que quelqu'un est mort. »

GPT-5 : une performance jugée décevante ?

Au-delà de l'attachement aux anciens modèles, le nouveau venu n'a pas convaincu tout le monde. De nombreux retours font état d'un ChatGPT devenu plus lent, moins précis et dont les réponses sont plus courtes et moins créatives qu'auparavant. Certains tests ont même révélé des erreurs basiques, qualifiées de stupides par des observateurs.

Face à ces critiques, Sam Altman a admis des problèmes techniques. Selon lui, un bug de l'aiguilleur automatique a rendu le modèle « bien plus bête » qu'il ne devrait l'être pendant une partie de la journée suivant le lancement.

Si les capacités de GPT-5 en matière de codage sont saluées, ses performances en écriture créative et en raisonnement ont laissé beaucoup d'utilisateurs sur leur faim.

OpenAI rétropédale et promet des améliorations

Submergé par les retours négatifs, OpenAI a rapidement réagi. Sam Altman a multiplié les annonces sur X pour tenter d'éteindre l'incendie. La mesure la plus spectaculaire est sans conteste la réintégration de GPT-4o pour les abonnés ChatGPT Plus.

« Nous laisserons les utilisateurs Plus choisir de continuer à utiliser 4o », a-t-il déclaré, précisant que l'entreprise surveillerait son usage pour décider de sa durée de vie.

En parallèle, d'autres améliorations ont été promises : le doublement des limites d'utilisation de GPT-5 pour les abonnés payants, des correctifs pour le rendre plus intelligent, et une meilleure transparence sur le modèle exact qui fournit la réponse. Une série de mesures pour montrer que les critiques ont bien été entendues.