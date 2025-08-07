D'ici quelques heures, OpenAI va faire les présentations officielles avec GPT-5 et son patron Sam Altman fait monter la sauce comme à son habitude, en laissant entendre monts et merveilles. Une semaine estivale décidément bien chargée pour OpenAI, après l'introduction des modèles de raisonnement ouverts gpt-oss-120b et gpt-oss-20b.

À son insu, Microsoft continue de jouer les trouble-fêtes. Il y avait déjà eu des indices d'un mode Smart estampillé GPT-5 dans le code de l'application Copilot. Désormais, c'est par le biais d'un billet de blog sur GitHub que des informations supplémentaires au sujet de GPT-5 fuitent.

Les quatre visages de GPT-5

Le billet de blog en question a été rapidement retiré, mais pas suffisamment pour éviter son archivage. Il évoque la disponibilité sur GitHub Models du dernier modèle d'IA d'OpenAI, à savoir GPT-5. Ce dernier se décline en quatre variantes distinctes qui sont décrites comme suit.

gpt-5 : Le modèle de base, conçu pour la logique et la gestion de tâches en plusieurs étapes.

gpt-5-mini : Une version allégée, pensée pour les applications où le coût est un facteur déterminant.

gpt-5-nano : Optimisé pour la vitesse, ce modèle est idéal pour les applications exigeant une faible latence.

gpt-5-chat : Une déclinaison pour les entreprises, focalisée sur les conversations avancées, naturelles, multimodales et contextuelles.

Une IA plus performante et agentique

Sans grande surprise, le billet de blog décrit GPT-5 comme le modèle le plus avancé d'OpenAI à ce jour, avec des améliorations majeures sur le raisonnement, la qualité du code généré et l'expérience utilisateur globale.

GPT-5 serait capable de prendre en charge des tâches de codage complexes avec un minimum d'instructions, tout en fournissant des explications claires.

La publication par erreur souligne en outre l'introduction de capacités agentiques améliorées. « Cela en fait un puissant outil de collaboration pour le codage et un assistant intelligent pour tous les utilisateurs. »

Un accès à plusieurs vitesses

Avec ChatGPT, l'information a déjà filtré que l'accès à GPT-5 devrait être associé à différents niveaux et déclinaisons. La gratuité pour un accès en illimité à un niveau d'intelligence qualifié de standard, et davantage pour les abonnés Plus et Pro de ChatGPT.

GPT-5 pourrait basculer automatiquement entre des possibilités de raisonnement ou non, sachant que le modèle doit exploiter la technique de chain-of-thought qui est utilisée pour améliorer les capacités de raisonnement des grands modèles de langage.

Pour OpenAI, un modèle comme GPT-5 doit être synonyme d'unification et de simplification de l'offre. « Nous voulons que l'IA fonctionne simplement pour vous », avait déclaré Sam Altman.