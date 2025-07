Des fuites récentes indiquent que Microsoft ne perd pas de temps et prépare activement son assistant Copilot à intégrer le très attendu GPT-5.

Repérée dans le code de l'application Copilot, la nouveauté prend la forme d'un mode « Smart » qui promet de rendre l'assistant plus polyvalent, juste à temps pour le nouveau modèle d'OpenAI, dont il se murmure un lancement dans le courant du mois d'août.

Un mode « Smart » pour tout changer

Actuellement en développement et non accessible au public, ce mode intelligent de Copilot est décrit comme capable de « penser en profondeur ou rapidement en fonction de la tâche ». Il devrait mettre fin à la nécessité de jongler manuellement entre différents modes de réponse.

Copilot déciderait de lui-même s'il doit fournir une réponse éclair ou engager un raisonnement complexe. Cette automatisation permettra de fluidifier l'expérience pour tous, en s'adaptant dynamiquement à la nature de chaque requête.

Vers une intelligence artificielle unifiée

Mise au jour par TestingCatalog, la nouveauté suggère une avancée majeure pour la technologie sous-jacente. Le mode Smart semble en effet conçu pour exploiter la double capacité de GPT-5 d'unifier le raisonnement complexe et les réponses rapides au sein d'un seul et même système.

C'est une direction qu'avait déjà laissé entrevoir Sam Altman, le patron d'OpenAI. Pour l'utilisateur, le bénéfice est que l'IA deviendra plus intuitive, effaçant la complexité technique pour se concentrer sur l'efficacité.

Qui plus est, l'assistant - et en l'occurrence Copilot - ne se contenterait plus de répondre, il comprendrait l'intention pour adapter sa stratégie.

Source image : TestingCatalog

Un lancement imminent et stratégique

Le timing de cette découverte ne doit rien au hasard. Avec une sortie de GPT-5 pressentie pour le début du mois d'août, tout indique un lancement coordonné.

Le partenariat, parfois tendu mais toujours solide, entre Microsoft et OpenAI permettrait à Copilot de bénéficier d'une avancée majeure en lien avec GPT-5 dès sa disponibilité, et potentiellement en même temps que ChatGPT d'OpenAI.

À voir néanmoins comment tout cela va s'articuler, sachant qu'OpenAI devrait associer GPT-5 à différents niveaux et déclinaisons. La gratuité pour un accès de base et davantage pour les abonnés Plus et Pro de ChatGPT. Une surprise à attendre avec GPT-5 pour Copilot ?