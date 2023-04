GPT-4 a déjà marqué un bond en avant significatif par rapport à son prédécesseur, avec on estime 1000 milliards de paramètres contre "seulement" 175 milliards pour GPT-3, et 1,5 milliard pour GPT-2. Cet écart colossal souligne la progression fulgurante de l'intelligence artificielle, ce qui peut d'ailleurs faire peur. Mais GPT-5 s'annonce encore plus impressionnant.

Un modèle de langage "ultime" qui rivalisera avec l'intelligence humaine

Pensez-vous qu'OpenAI se contentera de la performance remarquable de GPT-4 ? Ne vous y trompez pas, car la société est loin de s'arrêter là. Le célèbre développeur Siqi Chan a récemment déclaré sur son compte Twitter que GPT-5 serait bientôt disponible et qu'il rivaliserait avec l'intelligence humaine. On peut légitimement se demander sur quel aspect.

On m’a dit que GPT-5 terminera son entraînement au mois de décembre (2023), et que OpenAI prévoit de lui faire atteindre le niveau AGI. Cela veut dire que nous allons tous débattre pour savoir si l’IA atteint bel et bien l'AGI, signifiant qu’il va l’atteindre.

Qu'est-ce que l'AGI ? L'acronyme AGI, pour Artificial General Intelligence, fait référence à la capacité d'une intelligence artificielle à comprendre et à apprendre n'importe quelle tâche que peut réaliser un être humain. Cela signifie qu'un robot doté de cette technologie serait en mesure de faire tout ce que fait un humain, sans distinction ni différence visible, à l'identique quoi...

La validation de ce niveau permettrait de créer des machines capables de s'adapter à n'importe quelle situation et de résoudre tous les types de problèmes, tout comme un être humain, sans y avoir été entraîné précédemment donc. Cette technologie pourrait révolutionner de nombreux domaines, tels que la médecine, la finance, l'industrie, et bien d'autres.

Afin d'atteindre cet objectif, le nouveau modèle de langage de ChatGPT devra être capable de fonctionner non pas en effectuant des tâches simples, mais en poursuivant des objectifs. Il pourrait ainsi créer des problématiques de manière autonome et répondre aux questions conformément à l'être humain. En combinant différents plugins à GPT-5, le futur ChatGPT pourrait potentiellement remplacer certains emplois. Nous en avions d'ailleurs parlé précédemment et cela pourrait ne pas plaire à tout le monde.

Une date de sortie ?

Siqi Chen affirme que la phase d'apprentissage devrait se terminer prochainement. Il a également déclaré que la prochaine mise à jour importante du Large Language Model (LLM) arrivera d'ici décembre 2023. Entre-temps, une version intermédiaire devrait voir le jour et serait nommée GPT-3.5 d'ici septembre ou octobre 2023.

La révolution est en marche et rien ne semble l'arrêter, pour le meilleur ou le pire...