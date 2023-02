L'intelligence artificielle comporte divers aspects. Il y a des points positifs et négatifs qu'il faut aborder avec réserve, car, à l'heure actuelle, bien que l'évolution ait fait un pas très important en avant, rien n'est encore clairement écrit. Les technologies ne cessent d'évoluer et les humains doivent suivre ces évolutions, car l'informatique pourrait bien un jour nous surpasser.

Certains points forts de l'IA seraient de fait qu'elle puisse automatiser des tâches du quotidien dans le milieu administratif par exemple. Nous connaissons déjà des suites de logiciels capables de traiter des documents rapidement, de les trier, les renommer etc... Mais nous ne connaissons pas encore la toute-puissance de l'IA qui fera sûrement cela dans l'avenir en moins de quelques secondes, et qui les traitera, triera et renommera en un simple clic. Nous pouvons déjà constater l'efficacité de l'IA avec ChatGPT, le robot conversationnel.

Le secteur de l'intelligence artificielle existe et recrute depuis bien longtemps. Le développement des réseaux de neurones ne date pas d'hier... Mais les récentes avancées sur diverses plateformes, comme ChatGPT, nous montrent l'état d'avancée de ces réseaux de neurones. D'ailleurs, on constate que de nouveaux métiers voient le jour. Qui dit métier, dit d'ailleurs formation. De nombreuses écoles ont ainsi ouvert leur porte afin de proposer des cursus post-bac pour former nos futurs travailleurs de l'intelligence artificielle. C'est par exemple le cas pour le master Data Science de l'IA School qui forme les étudiants aux métiers liés à l'IA, mais également à l'université par exemple comme avec le DU "Intelligence artificielle appliquée en santé" qui a débuté en janvier 2020 à l'université Paris-Descartes.

Certains métiers seront bien moins impactés que d'autres. Il est peu probable de voir un robot cordonnier ou bien maréchal-ferrant (LOL), mais comme on le voit déjà, il ne sera sans doute pas choquant de voir des robots-opérateurs qui seraient capables de reproduire les tâches humaines, 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an (c'est le cas dans les usines de production de voitures par exemple avec des bras robotiques).

Bien que l'industrie puisse être friande de ce genre de technologie moins cher qu'un humain sur le long terme, cette dernière aura quand même besoin d'humains afin d'entretenir et de réparer ces robots. Le métier de technicien de maintenance a encore de beaux jours devant lui. Cependant, certains domaines comme le milieu de l'IT pourraient être impactés, car l'IA pourra sans doute réparer les problèmes informatiques plus rapidement que l'humain. De même, et c'est déjà une réalité, dans le domaine de la médecine, l'IA est déjà plus performante qu'un humain pour l'analyse des clichés type scanner et IRM, et certains médecins prédisent que dans quelques années des robots automatisés et "intelligents" seront également plus performants qu'un chirurgien classique, car beaucoup plus précis.

Pour terminer, sachez que Pôle Emploi explique que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, tout est donc à inventer ! La plus grande agence d'emploi de France parle ainsi d'une révolution numérique. Des métiers vont disparaître, d'autres pourraient connaître une transformation tandis que de très nouveaux apparaîtraient.