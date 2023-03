ATEZR est une entreprise spécialisée dans la gravure laser depuis plusieurs années et qui développe elle-même ses machines de gravure laser, dotées des dernières technologies embarquées.

Nous vous présentons aujourd'hui le graveur laser ATEZR P20 Plus 20W. Cette graveuse affiche une surface de travail de 430 x 430 mm, une des plus grandes zones de travail actuelles. Dotée d'un laser de 20W, elle est capable de découper 15 mm de bois et 12 mm d'acrylique (plastique) en une seule passe. Notons également que cette machine est capable de découper 0,3 mm de métal et de graver en couleur sur ce même matériau.

La vitesse maximale de gravure se situe autour des 400 mm/s et, pour parer aux éventuelles fumées toxiques ou odeurs dérangeantes, la tête du laser est couplée à une aspiration (Air Assist), ce qui permet également d'avoir un rendu plus propre que s'il n'y en avait pas. Un simple objet qui est deux en un.

Ce graveur laser prend en charge les logiciels Lightburn ainsi que laserGRBL. ATEZR a également développé une application Atezr Laser qui vous permet de gérer la machine via votre mobile, et vous pourrez également lancer une impression hors ligne via carte SD.

Chez Amazon, vous trouverez le graveur laser ATEZR P20 Plus 20W au prix exceptionnel de 899,99 € au lieu de 1299,99 € en cumulant un coupon de réduction de 300 € à activer sur le site et, lors du choix de mode de paiement, en utilisant le code de réduction 992BC2GL dans le champ "2. Mode de paiement" afin de bénéficier de 100 € de remise supplémentaire. La livraison est gratuite vers la France dans un délai de 5 à 7 jours avec l'abonnement Prime.

Si vous souhaitez acquérir un graveur laser moins cher, vous pouvez regarder du côté du graveur laser ATEZR P10 Combo avec près de 200 € de réduction.