On commence avec le graveur laser Atomstack S40 Pro avec kit d'assistance pneumatique F30 Pro.

Avec une puissance optique de 48 W, il est capable de couper divers matériaux, y compris le bois, les panneaux MDF et l'acier inoxydable. Son design laser innovant permet de passer d'une puissance de 24 W à 48 W d'un simple clic, offrant ainsi une grande flexibilité pour différents types de gravure et de découpe.

La machine intègre une nouvelle structure de mouvement avec un axe X à guidage linéaire, assurant une stabilité et une vitesse optimales.

Elle est également dotée d'un kit d'assistance pneumatique qui s'active automatiquement pour assister le processus de découpe.



Sa surface de gravure peut être étendue jusqu'à 850 x 400 mm en remplaçant le cadre de l'axe Y. Le graveur est également équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence, d'un interrupteur de réinitialisation et d'un interrupteur de fin de course.

Le graveur laser Atomstack S40 Pro avec kit d'assistance pneumatique F30 Pro est en ce moment à 769 € grâce au code ATOM40EU sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



On passe maintenant aux écouteurs sans fil HONOR Earbuds 3 Pro.

Ils sont dotés d'une conception coaxiale avec deux haut-parleurs, offrant des basses profondes et des aigus extrêmement clairs. De plus, un récepteur audio sans fil à conduction osseuse, optimisé par l'IA, garantit une qualité sonore exceptionnelle pour vos vidéos.

Les écouteurs intègrent une réduction de bruit active et adaptative en fonction de l'environnement sonore. L'IA garantit également des appels d'une grande clarté, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Une charge de 5 minutes suffit pour obtenir jusqu'à 2 heures de lecture, et la fonction de charge inversée vous permet de recharger sans fil votre smartphone en le plaçant à proximité des écouteurs.

Les HONOR Earbuds 3 Pro en blanc sont au prix de 59,90 € au lieu de 199,90 € avec le code ABTSH sur le site officiel, et sont livrés gratuitement sous 2 jours ouvrés.



Enfin, on termine avec le projecteur Ultimea Apollo P50.

Certifié Netflix et doté de Linux, il assure des images nettes et claires jusque dans les moindres détails avec une luminosité de 800 lumens ANSI et une uniformité de 80 %. De plus, grâce au décodage 4K et aux technologies HDR10 et HLG, les images deviennent encore plus réalistes.

Le projecteur ajuste automatiquement l'écran en fonction des obstacles détectés dans la zone de projection grâce à son algorithme intelligent.

Avec 2 haut-parleurs de 10 W optimisés par Dolby Audio, les basses fréquences sont renforcées, offrant un son plus riche, profond et immersif.

Le projecteur dispose d'un moteur optique entièrement scellé, empêchant ainsi l'accumulation de poussière et les points noirs sur l'écran. Le trajet optique direct réduit l'atténuation de la lumière, garantissant une luminosité élevée et des performances d'affichage constantes.

Il intègre le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3, et prend en charge la transmission bidirectionnelle, permettant à la fois de se connecter à des appareils mobiles et de fonctionner comme haut-parleur Bluetooth.

Le vidéoprojecteur Ultimea Apollo P50 est en promotion à 259 € grâce au code 8KOBUVLUMH sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



