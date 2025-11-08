Les soldes du 11.11 font leur retour sur Geekbuying, avec des milliers de produits high-tech à prix réduits, incluant smartphones, imprimantes 3D, accessoires connectés et bien plus encore.

Pour rappel, le 11.11, également appelé « Singles’ Day », est le plus grand événement commercial de l’année en Chine et s’impose désormais dans le monde entier, avec des promotions exceptionnelles sur une multitude de produits.

Deux codes promos sont en plus valables sur l'ensemble du site :

25NOVP1 : 20 € de réduction sur 300 €

25NOVP2 : 6 € de réduction sur 100 €

Et d'autres codes promos spéciaux sont également disponibles pour les catégories Sports & plein air, Électronique grand public, Maison & jardin et énergie portable :

25NOVOD2 ： 15 € de réduction sur 200 € (pour Sports & plein air)

25NOVOD4 ： 40 € de réduction sur 500 € (pour Sports & plein air)

25NOVOD5 ： 70 € de réduction sur 1 000 € (pour Sports & plein air)





25NOVCE1 ： 70 € de réduction sur 1 000 € (pour Électronique grand public)

25NOVCE2 ： 50 € de réduction sur 700 € (pour Électronique grand public)

25NOVCE3 ： 40 € de réduction sur 500 € (pour Électronique grand public)

25NOVCE4 ： 30 € de réduction sur 400 € (pour Électronique grand public)





25NOVSH4 ： 40 € de réduction sur 500 € (pour Maison & jardin)

25NOVSH2 ： 15 € de réduction sur 200 € (pour Maison & jardin)





25NOVPS ：50 € de réduction sur 500 € (pour Énergie portable)

Aujourd'hui, zoom sur les graveurs laser Creality, disponibles en promotion pour l'occasion.

Creality Falcon2 Pro 60W

Ses réglages de puissance ajustables permettent d’adapter le faisceau laser aux exigences spécifiques de chaque projet avec des modes de 60 W, 40 W et 22 W. Grâce à la technologie de compression ponctuelle FAC (Focal Area Compression, ou compression de la zone focale), douze lasers de 5,5 W se combinent pour délivrer une puissance effective de 60 W, offrant une capacité de coupe remarquable. Il peut ainsi traverser en un seul passage des tôles d’acier inoxydable de 0,2 mm, du tilleul de 22 mm ou encore de l’acrylique noir de 30 mm.

Une caméra intégrée dans le capot de protection filme l’ensemble du processus et, connectée par USB, permet un positionnement intelligent et précis via le logiciel. Cela facilite les aperçus et automatise l’agencement des pièces pour les productions en série.

La sécurité est assurée par un couvercle entièrement fermé, qui filtre les particules nocives et protège contre les radiations, éliminant le besoin de lunettes spéciales. Son revêtement rouge foncé, hautement transparent, réduit l’exposition à la lumière bleue à haute énergie, protégeant ainsi la rétine.

Pour plus de confort, une bande LED éclaire parfaitement la zone de travail, offrant une visibilité optimale. Enfin, un tiroir à débris intégré se vide facilement et simplifie l’entretien, tandis que l’ouverture coulissante permet d’installer la machine même dans des espaces restreints.

En ce moment, vous pouvez obtenir le Creality Falcon2 Pro 60W à 1 399 € grâce au code NNNFRFC2P60 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.







Les graveurs laser et packs suivants sont également disponibles à prix réduit sur Geekbuying pour le 11.11 :

