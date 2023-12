Jusqu'au 26 décembre, on fête Noël chez xTool ! La marque de machines de gravure et de découpe laser offre de superbes remises sur de nombreux modèles, y compris le tout nouveau xTool S1 que nous avions d'ailleurs testé.

xTool vous propose également des prix spéciaux sur les kits avec appareil et accessoires, voir de composer vous-même votre propre kit, mais aussi des tutoriels étape par étape pour créer vos cadeaux de Noël, etc.

Voici quelques graveurs et découpeurs en promotion jusqu'à -20%, à retrouver sans tarder sur le site officiel xTool.

Commençons par le graveur laser et découpeur de vinyle intelligent xTool M1.

Premier laser 2 en 1 au monde, il vous permet de créer vos objets à partir de davantage de matériaux avec :

Un laser 10 W pour la découpe de matériaux épais et la gravure de lignes ultra-fines de 0,08 mm,

Une lame pour couper des matériaux plus souples.

Le xTool M1 offre une gravure rotative à 360° pour les objets cylindriques et une base surélevée pour les objets plus grands.

Il est doté d'une caméra haute résolution de 16 MP avec système d'intelligence artificielle et propose la fonction pratique de remplissage en lot en un seul clic avec glisser-déposer en temps réel pour des opérations plus faciles.

Côté sécurité, la machine est équipée d'un système de ventilation efficace avec tuyau d'évacuation pour la fumée, la poussière et les étincelles ainsi qu'un couvercle de filtre à lumière bleue pour protéger vos yeux.

Le logiciel xTool Creative Space comprend plus de 500 éléments et plus de 30 polices, diverses fonctions d'édition, des fichiers de projets étape par étape et des réglages de paramètres.

Le graveur laser et découpeur de vinyle intelligent xTool M1 est en réduction à 968 € au lieu de 1199 €, soit une remise de 20% sur xTool. Livraison gratuite d'Allemagne.

D'autres graveurs et découpeurs laser xTool sont à prix réduit en ce moment pour cette période de Noël, à savoir :



Pour rappel, toutes les promotions sont à découvrir sur cette page dédiée du site officiel de la marque.