On commence avec la montre connectée Huawei Watch GT 3 Pro Titanium - 46 mm - Noir.

Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce avec boîtier en titane et verre saphir.

Certifiée IP68 et 5 ATM pour sa résistance à l'eau, la GT 3 Pro a enduré 200 cycles de pression et permet de plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. Pour une plongée plus sûre, la montre affiche en temps réel les données essentielles telles que la vitesse, la profondeur et la durée des plongées.

Avec plus de 100 modes d'entraînement disponibles, y compris la course à pied, le cyclisme, l'escalade, la natation en salle et le ski, vous pouvez commencer ou varier vos activités d'une simple pression sur l'écran.

La montre permet également de surveiller la fréquence cardiaque, la SpO2, le sommeil et le stress.

La Huawei Watch GT 3 Pro Titanium 46 mm en noir est proposée à 179,99 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 40 % sur Rakuten. Expédition à 2,98 € par un vendeur pro. Pour information, le site officiel Huawei indique un prix de base de 369,99 € pour ce modèle.





Et voici quelques autres bonnes affaires pour aujourd'hui :



