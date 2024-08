On commence avec la station électrique portable FOSSiBOT F1200.

La F1200 est dotée d'une batterie LiFePO4 de 1 024 Wh et d'une puissance constante de 1 200 W.

Grâce à sa batterie de qualité EV (avec les mêmes standards et technologies utilisées dans les véhicules électriques) et à un système de gestion de batterie (BMS) avancé, la F1200 garantit une utilisation sécurisée et de haute qualité en déployant plusieurs mécanismes de protection.

Avec sa solution UPS, la station assure un fonctionnement ininterrompu de vos appareils lors de pannes de courant grâce à un temps de commutation certifié de moins de 10 ms.

La F1200 propose une puissance d'entrée réglable de 200 W à 1 000 W via un bouton rotatif, offrant ainsi des options de charge rapide ou lente.

Grâce à un isolateur de batterie intelligent et à une conception de circuit avancée, la centrale fournit une sortie CA à onde sinusoïdale pure, équivalente à celle du réseau électrique.

La station électrique portable FOSSiBOT F1200 est en précommande à 399 € avec le code 8HT8BLPL sur Geekbuying. Expédition gratuite depuis l'UE d'ici une dizaine de jours.



On passe maintenant au POCO X6 Pro 5G 512 Go.

Il dispose d'un écran Flow AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et capable d'afficher 16,7 millions de couleurs.

Le smartphone est alimenté par le processeur octa-core MediaTek Dimensity 8300-Ultra, gravé en 4nm et avec une fréquence pouvant atteindre 3,35 GHz, garantissant des performances élevées.

Côté photo, le Poco X6 Pro est équipé d'une triple caméra de 64 MP avec stabilisation optique de l'image (OIS), offrant des prises de vue claires et stables.

Certifié IP54, le smartphone est résistant aux éclaboussures et prend en charge la charge turbo de 67 W.

Le POCO X6 Pro 5G 512 Go est disponible en gris, noir ou jaune à 263,47 € avec le code FRCD30 sur AliExpress et livré gratuitement depuis l'Espagne. Son prix officiel s'élève à 421,90 €.

Enfin, on termine avec le PC portable gaming MSI Cyborg 15 A12VF-1035FR.

Il est doté d'un écran IPS de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La mémoire DDR5 de 16 G est extensible jusqu'à 64 Go et on trouve également un SSD PCIe Gen4 de 512 Go.

Le Cyborg 15 est équipé d'un processeur Intel Core i5-12450H avec 8 cœurs pouvant aller jusqu'à une fréquence de 4,4 GHz ainsi que d'une carte graphique RTX 4060 avec 8 Go de GDDR6.

Côté son, le PC vous fait profiter de la technologie Nahimic 3 pour un son immersif à 360° et de la compatibilité Hi-Res Audio.

Le MSI Center et ses fonctionnalités comme SmartAuto, Ambient Silent AI ou encore MSI App Player pour une intégration parfaite des jeux mobiles, rendent l'utilisation du PC plus intuitive.

Le PC portable gaming MSI Cyborg 15 A12VF-1035FR est en promotion à 899 € au lieu de 1 199 €, soit une remise de 25 % sur Boulanger. La livraison standard est offerte.



