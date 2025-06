On démarre avec le graveur laser Mecpow X5 Pro 33W.

Grâce à sa puissance laser de 33 W, il est capable de graver et de découper une large variété de matériaux comme le bois, le cuir, le plastique ou encore le métal, avec une grande précision et à une vitesse remarquable.

Sa large surface de travail de 410 x 400 mm vous permet de réaliser des projets plus ambitieux, tandis que sa technologie de découpe permet de trancher sans effort des matériaux épais, comme des planches de bois de 15 mm ou de l’acrylique noir de 12 mm, voire de l’acier inoxydable fin.

Le point laser extrêmement fin de 0,08 x 0,1 mm associé à une vitesse de gravure pouvant atteindre 28 000 mm/min garantit une grande finesse d’exécution, même pour les motifs complexes.

Pour améliorer la qualité de chaque projet, la fonction d’assistance pneumatique automatique, avec un débit d’air allant jusqu’à 25 L/min, permet d’évacuer efficacement les fumées et les débris, réduisant ainsi les risques de traces ou de brûlures sur les matériaux.

Le réglage de la mise au point est facilité par une barre intégrée sur la tête laser, éliminant les ajustements manuels. Côté sécurité, le Mecpow X5 Pro intègre un système de protection complet : capteur de flamme, arrêt d’urgence, alarme d’inclinaison, verrouillage de sécurité pour enfants et protection oculaire.

Le graveur est compatible avec les logiciels MKSLaser, LaserGRBL et LightBurn, et peut être utilisé aussi bien depuis un ordinateur que depuis un smartphone. Il prend également en charge le fonctionnement hors ligne via carte TF et Wi-Fi.

Retrouvez le graveur laser Mecpow X5 Pro 33W à 479 € grâce au code NNNFRMX5P sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



On continue avec le casque Bluetooth Soundcore Space One Pro.

Doté d’un système exclusif de suppression du bruit en quatre étapes, le Space One Pro offre une réduction de bruit adaptative en temps réel. Il identifie et neutralise efficacement un éventail plus large de sons ambiants, même en mouvement, pour une immersion constante.

La structure FlexiCurve développée par Soundcore permet de réduire l’encombrement du casque de 50 %, tout en conservant un design compact et pliable.

Le casque intègre des haut-parleurs avec triples diaphragmes composites, assurant un équilibre sonore précis. Il prend en charge le codec LDAC, garantissant un son haute résolution, riche et sans perte, avec une distorsion harmonique totale inférieure à 3 %, même à fort volume.

Profitez de jusqu’à 40 heures d’écoute avec la réduction active de bruit activée, et jusqu’à 60 heures lorsqu’elle est désactivée. En cas de besoin rapide, une charge de 5 minutes suffit pour récupérer 8 heures d’écoute.

Pensé pour un confort durable, le Space One Pro est parfaitement adapté aux longues sessions d’écoute : son bandeau ergonomique répartit la pression de manière homogène, tandis que les coussinets en mousse à mémoire de forme s’adaptent doucement à la forme de vos oreilles.

Le casque Soundcore Space One Pro est disponible en noir ou blanc à 119 € grâce au code NNN9KX7RRNJ3R sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Chine.



Enfin, on termine ce top 3 avec l'enceinte portable Bluetooth JBL Xtreme 3.

Elle délivre un son puissant grâce à la technologie JBL Original Pro, portée par quatre haut-parleurs et deux radiateurs de graves pour des basses profondes et des détails saisissants.

Le mode PartyBoost permet de connecter plusieurs enceintes compatibles pour une expérience sonore encore plus intense, en stéréo ou en mode multi-enceinte.

La connectivité Bluetooth permet de relier jusqu’à deux smartphones ou tablettes en même temps, pour partager la playlist à tour de rôle. L'enceinte intègre également une fonction de recharge portable pour vos appareils mobiles.

L'application JBL vous permet d'ajuster les égaliseurs pour personnaliser le son, de visualiser les enceintes connectées en mode PartyBoost, de personnaliser les effets lumineux sur les modèles compatibles et d'accéder facilement aux tutoriels et guides d’utilisation.

La Xtreme 3 est certifiée IP67, ce qui la rend totalement étanche à l’eau et à la poussière. Avec ses 15 heures d’autonomie, elle vous assure des heures de musique non-stop et vous suit partout grâce à sa sangle de transport robuste équipée d’un décapsuleur.

Vous pouvez obtenir l'enceinte Bluetooth JBL Xtreme 3 en noir à 199,99 € au lieu de 329,99 € (prix officiel), soit une remise de 39 % sur la Fnac ou chez Darty.



