On commence avec le LaserPecker L1 Pro.

Grâce à son laser bleu-violet de 405nm, il peut travailler sur une large variété de matériaux du quotidien. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité en gravant sur du papier, du bambou, du bois, du cuir, du plastique, du tissu, du feutre, etc.

Pensé pour une prise en main immédiate, le LP1 Pro est très simple à utiliser. Son système "plug-and-play" ne nécessite aucune installation compliquée. Il est équipé d'un support électrique qui gère automatiquement la mise au point en quelques secondes. Tout le contrôle s'effectue de manière intuitive via l'application mobile LaserPecker, qui permet non seulement de créer des motifs et de modifier des photos, mais aussi de prévisualiser avec précision le positionnement de la gravure sur l'objet avant de lancer le processus.

La tête laser ne pèse que 190 grammes et l'ensemble des accessoires, comme le support et les boucliers de protection, sont pliables pour se ranger facilement à plat. Cette compacité est renforcée par ses options d'alimentation flexibles : il peut être branché sur secteur ou simplement alimenté par une batterie externe, vous permettant de l'emporter et de l'utiliser n'importe où.

Vous pouvez retrouver le LaserPecker L1 Pro à 459 € au lieu de 489 € en ce moment sur Amazon.

À noter que le prix de base affiché sur le site officiel est de 639 €.

Les modèles suivants sont également disponibles à prix réduit en ce moment :

