On commence avec le casque Bluetooth JBL Live 770NC.

Il offre une écoute claire et immersive, avec le JBL Signature Sound et des haut-parleurs de 40 mm assurant un rendu spatial équilibré.

Le casque s’adapte intelligemment à votre environnement : activez la réduction de bruit adaptative pour vous isoler des distractions, ou au contraire laissez passer les sons extérieurs grâce à la fonction Smart Ambient.

Facile à utiliser au quotidien, il permet de passer d’un appareil Bluetooth à un autre sans interruption grâce à la connexion multi-source, et peut aussi être utilisé via une prise audio jack. Pratique, la lecture s’interrompt automatiquement lorsque vous retirez le casque et reprend lorsque vous le remettez.

Côté autonomie, profitez jusqu’à 65 heures d’écoute sans fil, avec une recharge complète en seulement 2 heures via USB-C, ou optez pour une charge rapide de 5 minutes pour bénéficier de 4 heures de musique supplémentaires.

Retrouvez le casque JBL Live 770NC en noir ou bleu à 89,99 € au lieu de 179,99 € (prix officiel), soit une remise de 50 % sur Amazon.



On continue avec l'aspirateur sans fil Samsung Jet 75E Turbo.

Équipé d’un moteur Digital Inverter, il délivre jusqu’à 200 AW de puissance d’aspiration, ce qui lui permet de capturer efficacement la poussière, même sur les tapis ou les surfaces plus épaisses. Son système Jet Cyclone, doté de 9 cyclones et de 27 entrées d’air, améliore la circulation de l’air tout en filtrant jusqu’à 99,999 % des particules fines.



Conçu pour le confort, l'aspirateur ne pèse que 1,66 kg, ce qui en fait l’un des aspirateurs sans fil les plus légers de sa catégorie. Sa maniabilité est idéale pour atteindre les zones difficiles d’accès sans effort. Il est aussi pensé pour un usage prolongé grâce à sa batterie offrant jusqu’à 60 minutes d’autonomie, extensible si vous disposez d’une batterie supplémentaire. Le réservoir à poussière de 0,8 litre est entièrement lavable.

L’aspirateur est également équipé d’un écran LED qui indique l’autonomie restante et les modes d’aspiration en temps réel.

Vous pouvez obtenir le Samsung Jet 75E Turbo à 214,99 € avec le code 15DES129 sur Cdiscount (prix officiel 299 €).



Et enfin, on termine avec le mini PC NiPoGi AM06 Pro.

Il embarque un processeur Ryzen 7 5700U, un modèle 8 cœurs / 16 threads cadencé de 1,8 GHz à 4,3 GHz, avec 8 Mo de cache L3 et un TDP de 15 W. Cette puce assure une excellente réactivité, y compris pour les jeux occasionnels ou les tâches multimédia gourmandes, tout en maintenant une consommation maîtrisée.

Côté mémoire, l’AM06 Pro est équipé de 16 Go de RAM DDR4 en double canal, extensibles jusqu’à 64 Go (2 x 32 Go), et d’un SSD M.2 de 512 Go. Le stockage peut être étendu avec un disque SSD ou HDD externe 2,5" jusqu’à 2 To.

Le mini PC supporte le WiFi 6 double bande et le Bluetooth 5.2, et intègre aussi un double port Gigabit Ethernet.

Il permet d'afficher sur 3 écrans simultanément en 4K, grâce à deux sorties HDMI et un port Type-C. La puce Radeon Graphics cadencée à 2000 MHz assure une qualité d’image précise et fluide.

Enfin, l'AM06 Pro prend en charge les fonctions Wake on LAN, allumage programmé (RTC Wake) et Auto Power On, facilitant son intégration dans des environnements professionnels ou domestiques.

Le mini PC NiPoGi AM06 Pro est en ce moment en promotion à 263,89 € grâce au code D9Z7R5ZZ sur Amazon.



