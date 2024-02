Le stockage gravitaire permet d'utiliser l'énergie potentielle d'un fluide (à l'origine, il est utilisé avec un système de réservoirs d'eau à différentes hauteurs se déversant l'un dans l'autre) ou un poids comme une réserve d'énergie comparable à celle d'une batterie et évoluant en fonction de la capacité du réseau électrique.

Lorsque ce dernier est excédentaire, l'électricité est utilisée pour placer en hauteur des poids qui serviront de réserve d'énergie. Quand le réseau a au contraire besoin ponctuellement d'un apport d'électricité, les poids sont lâchés et génèrent de l'énergie durant leur chute qui peut venir compléter le mix énergétique.

La quantité d'énergie générée dépendra du poids du lest et de la longueur de sa chute. Plus haut sera le point de départ et plus il sera possible de produire une énergie transformable en électricité.

Un démonstrateur de stockage gravitaire en Europe

Le stockage gravitaire fonctionne ainsi comme une sorte de batterie géante, au même titre que les batteries Li-Ion de grande capacité prévues pour réguler les besoins du réseau électrique.

Pendant que les premiers systèmes de stockage gravitaire sont mis en place en Chine, l'entreprise écossaise Gravitricity veut faire de même en Europe et a trouvé le site idéal pour un démonstrateur : l'une des mines les plus profondes d'Europe !

Les avantages du projet GraviStore (credit : Gravitricity)

Elle se situe en Finlande, à Pyhäjärvi, au nord de la capitale Helsinki. Si ses filons de zinc et de cuivre sont épuisés, il reste une structure de puits vertical de 1444 mètres de profondeur.

Gravitricity veut y faire la démonstration de son système GraviStore qui repose sur des poids reliés à des câbles et qui pourront être lâchés dans un puits secondaire de 530 mètres de profondeur pour générer des bouffées d'électricité injectées dans le réseau électrique finnois.

Redonner vie aux mines abandonnées

Le projet GraviStore de Pyhäjärvi pourrait ainsi fournir 2 MW de capacité de stockage utilisable localement pour alimenter 1500 foyers et un accord a été signé avec le groupe énergétique ABB.

Si le démonstrateur se montre convaincant, cela pourrait ouvrir la voie à des systèmes plus élaborés et puissants. Gravitricity y voit aussi un moyen de redonner un usage aux mines en fin d'exploitation plutôt que de les abandonner et maintenir ainsi un tissu économique et social autour de ces sites.

Le réservoir de stockage gravitaire en utilisant les mines abandonnées du monde entier serait de l'ordre de 70 TWh, même s'il s'agit d'une estimation à la louche.

Le stockage gravitaire n'a pas vocation à révolutionner le stockage d'énergie et ne peut pas combler les besoins en stockage d'électricité mais il peut constituer une solution d'appoint pour équilibrer un réseau électrique fortement sollicité ou stocker une partie de l'excédent de production électrique.