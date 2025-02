« Pour une courte période, Grok 3 est disponible gratuitement pour tous ! », annonce Elon Musk sur le réseau social X. En version bêta, Grok 3 est ainsi accessible via x.com/i/grok et donne un avant-goût du modèle d'IA le plus avancé à ce jour du côté de xAI.

La gratuité temporaire pour Grok 3 (bêta) est cantonnée aux utilisateurs de X qui disposent d'un compte. Les éléments DeepSearch et Think sont notamment mis en avant, en référence aux capacités d'agent de recherche approfondie et de raisonnement de Grok 3.

Il manque par contre l'option Big Brain pour l'exécution de tâches complexes qui nécessitent davantage de puissance de calcul.

Hors gratuité pour Grok 3

Normalement, Grok 3 est proposé aux utilisateurs Premium et Premium+ sur X et Grok.com, sachant que les abonnés Premium+ bénéficient de limites plus élevées et d'un accès à des fonctionnalités avancées. Ils profitent aussi d'un accès immédiat à DeepSearch et Think.

L'arrivée des capacités de raisonnement de Grok 3 a été l'occasion de revoir à la hausse le tarif de l'abonnement Premium+ à X qui débute désormais à 40 $ par mois aux États-Unis, au lieu de 22 $ par mois précédemment.

En France, le tarif de l'abonnement Premium+ de X est affiché à 45,60 € par mois, quand l'abonnement Premium est à 9,60 € par mois.