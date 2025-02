L'arrivée d'une nouvelle version de l'intelligence artificielle Grok de l'entreprise x.AI, fondée par Elon Musk, était imminente et de grosses promesses à la clé en termes de performances.

L'homme d'affaires avait fait monter la sauce ces derniers jours en évoquant des capacités hors du commun qui rendrait sa nouvelle IA meilleure que les autres. Cette affirmation est liée à la puissance de l'infrastructure qui a été nécessaire pour l'entraîner et la faire fonctionner.

x.AI a mis en place un énorme centre de données à Memphis (quitte à polluer l'air de la ville avec des turbines à gaz pour alimenter le site) où se situe le supercalculateur Colossus équipé de dizaines de milliers de GPU.

Grok 3, toujours plus puissant

Cela a permis d'assurer à Grok 3 dix fois plus de capacités d'entraînement que Grok 2, en utilisant des jeux de données plus étendus. La nouvelle IA profite également de capacités de raisonnement étendues visant à réaliser des analyses intermédiaires avant de formuler sa réponse aux requêtes.

L'objectif reste de limiter les erreurs et les inventions dans les IA et de coller plus précisément aux instructions des requêtes. Pour aller encore plus loin, Grok 3 possède une fonctionnalité DeepSearch créant des synthèses sur des sujets après des recherches approfondies, comme le proposent d'autres IA ou moteurs de recherche IA.

Grok 3 et DeepSearch veulent pouvoir apporter une aide concrète aux scientifiques et ingénieurs en étant capable de gérer des requêtes plus compliquées. Lors de la présentation officielle, Elon Musk n'a pas manqué de louanges pour vanter les mérites de son IA tout en reconnaissant qu'elle sera vraisemblablement imparfaite à ses débuts mais qu'elle bénéficiera d'améliorations régulières.

Elle verra également arriver un assistant vocal dans les prochaines semaines. Sans surprise, elle conservera ses intentions anti-woke et sa ligne de réponse pouvant s'écarter du politiquement correct tout en essayant de corriger certains excès dans ses affirmations.

L'IA Grok 3 ne sera toutefois pas librement accessible. Il faudra disposer d'un compte payant Premium+ sur le réseau social X pour pouvoir l'utiliser. La startup a par ailleurs annoncé son intention d'ouvrir le code source de Grok 2 à court terme quand Grok 3 sera installé et pleinement fonctionnel.

La puissance brute pour doper les IA

Elon Musk est en guerre contre OpenAI, accusée de trahir sa mission d'origine et d'être entièrement tournée vers le profit. Sa proposition de rachat pour 100 milliards de dollars et qu'il promettait de lever si la startup abandonnait ses statuts d'organisme à but lucratif a récemment été rejetée par la direction d'OpenAI.

Il avait déjà critiqué l'initiative Stargate annoncée lors de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier et qui doit permettre de créer des centres de données IA pour 500 milliards de dollars au bénéfice d'OpenAI en affirmant que le projet n'est pas réellement financé.

Alors que tous les grands groupes high-tech ont promis de dépenser des dizaines de milliards de dollars, Elon Musk a tout intérêt à mettre en avant les avancées de Grok et les gros moyens déployés pour atteindre des performances supérieures.

L'arrivé du chinois DeepSeek avec une IA très performante pour un coût plus bas que les grands modèles d'IA oblige les géants américains à une forme de surenchère dans le déploiement d'infrastructures et la démonstration de performances plus élevées.

Il reste qu'il existe plusieurs moyens pour optimiser les IA, sans parler d'atteindre l'AGI ou intelligence artifiicielle générale. A la force brute proposée par les entreprises américaines, les acteurs des autres blocs géographiques veulent croire en la possibilité d'optimiser les algorithmes pour rendre les intelligences artificielles plus efficaces.