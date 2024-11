Un élément ayant contribué à la popularité de ChatGPT d'OpenAI a été la mise à disposition d'une version gratuite. C'est un choix qui n'a pas été fait par xAI pour le chatbot d'IA générative concurrent Grok. Elon Musk a voulu en faire un outil de recrutement d'abonnés payants pour son réseau social X, tout en mettant l'accent sur un certain sens de l'humour de l'agent conversationnel.

Manifestement, la plateforme X a désormais l'intention d'ouvrir Grok à ses utilisateurs gratuits. TechCrunch rapporte que X teste l'accès gratuit à Grok en Nouvelle-Zélande. Divers signalements ont eu lieu à ce sujet.

Actuellement, l'accès gratuit à Grok est conditionné par un compte sur X d'au moins une semaine et un numéro de téléphone associé. En outre, les utilisateurs gratuits de Grok sont limités à dix requêtes toutes les deux heures avec le modèle Grok-2, vingt requêtes toutes les deux heures avec le modèle Grok-2 mini et trois analyses d'images par jour.

Source image : @nima_owji

Grok-2 et Grok-2 mini de xAI (en bêta)

Le modèle Grok-2 a été dévoilé au mois d'août, en vantant une avancée significative par rapport au modèle précédent Grok-1.5 en matière de capacités pour des discussions, de codage et de raisonnement. La génération d'images est aussi au programme en utilisant le modèle FLUX.1 de Black Forest Labs.

" Grok-2 est plus intuitif, plus maniable et plus polyvalent pour un large éventail de tâches, qu'il s'agisse de rechercher des réponses, de collaborer à la rédaction d'un texte ou de résoudre des problèmes de codage. "

xAI avait présenté Grok-2 mini en tant que " petit frère " de Grok-2 pour offrir un équilibre entre la vitesse et la qualité des réponses. Le mois dernier, xAI a ajouté à son modèle d'IA la capacité de comprendre les images.