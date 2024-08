La course à l'intelligence artificielle reste soutenue malgré les doutes qui commencent à entourer le secteur et à faire retomber la frénésie des investisseurs. La startup x.AI d'Elon Musk avait dévoilé Grok-1.5 au mois d'avril en lui apportant une capacité de traitement renforcée la rapprochant des grands robots conversationnels concurrents.

Quatre mois plus tard, voici déjà venir la génération suivante Grok-2 et sa variante Grok-2 Mini, certes en version beta mais avec l'ambition de faire aussi bien, sinon mieux, que les autres chatbots.

L'annonce intervient au moment de la présentation par Google durant l'événement Made by Google des dernières avancées concernant son IA Gemini avec notamment Gemini Live qui permet de converser naturellement avec l'intelligence artificielle.

Grok-2 beta, au plus près de la concurrence

Grok-2 Beta est annoncé comme aussi puissant que GPT-4 Turbo (OpenAI) et Claude 3.5 Sonnet (Anthropic) et pas loin de GPT-4o, la dernière évolution en date du LLM d'OpenAI.

Testé sur les benchmarks LMSYS de l'Université de Berkeley, l'intelligence artificielle obteint un score ELO de 1281 points, la plaçant dans le Top 5 des IA les plus performantes du moment.

la nouvelle version améliore sensiblement ses scores par rapport à la version 1.5 sur l'ensemble des paramètres (raisonnement, calcul, interprétation...) et reste étroitement liée au réseau social X dont elle utilise les données générées par les utilisateurs pour son entraînement (sauf désormais en Europe).

Elle est accessible aux utilisateurs de X Premium et Premium+ avec une interface améliorée qui intègre désormais la génération d'image.à l'aide de l'IA générative Flux.1 de Black Forest Labs.

Mais, fidèle au credo d'Elon Musk d'une liberté d'expression sans filtres, elle semble pouvoir aller au-delà de ce que permettent les autres IA, notamment pour ce qui est de la génération d'image de personnalités politiques. Cela promet un paquet de détournements autour de figures politiques ou historiques dont certains pourraient être problématiques ou trompeurs.

Le milliardaire ne cache plus ses orientations politiques républicaines et tend à faire du réseau social un instrument politisé en diffusant lui-même un deepfake de la candidate démocrate Kamala Harris, tandis que la propagation de fausses informations via le réseau X atteint un niveau inquiétant à l'orée de la campagne présidentielle américaine.

Grok-2 Mini et API Enterprise

En attendant de voir où tout cela va mener, x.AI introduit également Grok-2 Mini Beta, une version allégée qui veut faire le choix d'un équilibre entre réactivité et qualité des réponses aux requêtes.

Grok-2 se promet d'être plus intuitif et polyvalent pour toutes les tâches, qu'il s'agisse de répondre à des questions, de collaborer à la génération de contenus ou de produire du code.

x.AI va également proposer des API pour faciliter l'intégration de l'agent conversationnel dans les applications des développeurs et des entreprises, se ménageant ainsi des opportunités de diffusion de son IA.