La Commission européenne inflige une amende de 120 millions d'euros au réseau social X. Cette décision, la toute première dans le cadre du Digital Services Act (DSA), sanctionne plusieurs manquements, notamment concernant le système de coche bleue et la transparence publicitaire.

La coche bleue de X jugée trompeuse

Autrefois gage d'authenticité après une vérification d'identité, la coche bleue sur X est accessible à quiconque paie un abonnement, sans que l'entreprise ne " vérifie de manière significative qui se cache derrière le compte ". La Commission européenne estime que cette pratique est une forme de conception trompeuse qui viole le DSA.

Cette " tromperie expose les utilisateurs à des escroqueries, y compris des fraudes à l'usurpation d'identité, ainsi qu'à d'autres formes de manipulation par des acteurs malveillants ", souligne l'exécutif européen.

L'objectif n'est pas d'imposer une vérification, mais bien d'interdire aux plateformes de prétendre faussement qu'une telle procédure a eu lieu.

D'autres manquements sont reprochés à X

Deux autres infractions ont été retenues contre X. D'une part, le répertoire publicitaire de X ne respecte pas les exigences de transparence du DSA. L'accès y est rendu difficile et des informations, comme l'identité de l'entité payant pour la publicité, sont manquantes, empêchant ainsi la surveillance des risques.

D'autre part, X a failli à son obligation de fournir aux chercheurs un accès à ses données publiques. Les conditions de service de la plateforme interdisent explicitement l'accès indépendant aux données, ce qui, selon la Commission européenne, entrave la recherche sur les risques systémiques au sein de l'Union européenne.

Quelles sont les prochaines étapes ?

La sanction n'est pas seulement financière. X dispose de 60 jours pour présenter des mesures correctives concernant les coches bleues, et de 90 jours pour soumettre un plan d'action sur la transparence publicitaire et l'accès aux données. Un non-respect pourrait entraîner des pénalités supplémentaires.