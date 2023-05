Qu’est-ce qu’un groupe électrogène ?

Avant d’évoquer la version silencieuse du produit, voici en quelques mots une définition globale d’un groupe électrogène. Il s’agit d’un dispositif permettant de produire en toute autonomie de l’électricité. Selon son modèle et sa capacité, il peut être utilisé soit en intérieur soit en extérieur. Il permet de générer de la lumière, de recharger ou de maintenir des appareils sous tension. Il est utilisé dans des zones géographiques isolées, des pièces non raccordées à l’électricité ou qui subissent une coupure de courant.

Les groupes électrogènes sont en effet de différents modèles. Certains fonctionnent grâce à un moteur thermique. Les carburants utilisés sont l’essence, le fioul ou le diesel. Ceux-là sont décriés pour la pollution et les nuisances sonores qu’ils occasionnent. Une autre catégorie de générateurs existe, elle fait appel à l’électricité ou à l’énergie solaire et se dit « silencieuse ».

Fonctionnement du groupe électrogène silencieux

À l’électricité via une prise murale

Le groupe électrogène silencieux peut fonctionner via le réseau électrique. Pour cela, il suffit de le charger via une prise murale à la puissance adaptée en nombre de Watts. Une fois plein, il peut retransmettre de l’énergie à d’autres appareils.

À l’énergie solaire via des panneaux photovoltaïques

Lorsqu’il est associé à des panneaux photovoltaïques, le groupe électrogène silencieux peut fonctionner grâce à l’énergie solaire. Exposés aux rayons du soleil, les panneaux emmagasinent leur énergie qui est ensuite convertie via un onduleur. L’ensoleillement joue ici un rôle essentiel dans le temps de chargement de la batterie qui pourra ensuite servir à générer de l’électricité.

Utilité du groupe électrogène silencieux

Une solution de dépannage

Le groupe électrogène est connu pour être une solution de dépannage. Malgré les pannes de courant dues aux intempéries, les coupures à répétition, il permet de continuer d’utiliser des appareils électriques.

Une solution pour l’itinérance

Les formats compacts de nouvelle génération se sont également fait une place dans le monde des voyages itinérants. Leur autonomie et leur fonctionnement sans bruit offrent aux usagers de quoi recharger leurs appareils ou s’éclairer lors des étapes en camping sans déranger leurs voisins. Portatifs, les groupes électrogènes s’emportent partout, leur batterie et leurs panneaux solaires glissés dans leur étui se rangent facilement dans le coffre des voitures.

Une solution qui utilise une énergie renouvelable

Contrairement aux modèles qui fonctionnent grâce à un moteur thermique, au fioul, à l'essence ou au diesel, les groupes électrogènes silencieux dotés de panneaux photovoltaïques utilisent une énergie renouvelable : celle des rayons du soleil. Une solution plus responsable qui, dans sa version nomade, reste moins contraignante que l’installation de panneaux solaires fixes sur la toiture d’une maison. Il convient toutefois de bien choisir la batterie pour que sa qualité lui permette d'être la plus durable possible.

Une solution pour recharger toutes sortes d’appareils

Une fois rechargée, la batterie du groupe électrogène, selon sa puissance, permet d’alimenter différents appareils : téléphone mobile, ordinateur portable, poste de musique, mais aussi réfrigérateur. Équipée de nombreux ports de sortie et d’entrée, la batterie permet des branchements variés.

Ce qu’il faut regarder sur un groupe électrogène silencieux

Puissance et autonomie de la batterie

En premier lieu, il convient de regarder la puissance, exprimée en kilowattheure (kWh), et l’autonomie de la batterie. Elles doivent être adaptées aux besoins. Pour le savoir, il faut calculer la puissance nécessaire pour chacun de ses appareils et évaluer en cas de voyage itinérant le nombre d’heures entre chaque temps de recharge.

Poids et dimensions

Batterie de secours ou batterie de voyage, la question du format doit se poser. De même, si c'est l’énergie solaire qui intéresse, il est utile de se renseigner sur le déploiement des panneaux. La surface au sol qu’ils occupent, s’ils sont pliables, s’ils sont difficiles à installer et le temps que cela prend. Un petit coup d’œil sur le mode d’emploi permet d'obtenir de premières indications.

Conditions climatiques d’utilisation

Les groupes électrogènes peuvent selon le modèle s’utiliser en extérieur ou en intérieur. Les fiches techniques renseignent sur leur indice de protection, notée des initiales IP suivies d’un nombre. Certains sont plus résistants que d’autres. De même, il convient de se renseigner sur les températures que les modèles peuvent supporter en négatif comme en positif.

Le groupe électrogène silencieux permet de générer de l’électricité pour bénéficier d’un éclairage et recharger des appareils électroménagers ou électroniques, le tout sans bruit. Attention toutefois à ce que l’investissement financier corresponde aux besoins. Pour s'en assurer, il est indispensable de consulter l’avis de professionnels du secteur et de lire ceux des précédents clients.