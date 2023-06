Le rétrogaming est en plein essor depuis maintenant quelques années et les développeurs s'en sont rendu compte. En effet, après l'apparition des bornes d'arcade nouvelle génération, intégrant une multitude d'émulateurs, les consoles de salon qui sont également dotées de ces technologies, l'heure est à la console portable. Divers modèles sont disponibles sur le marché et il y en a pour tous les gouts, de toutes les puissances et de toutes les formes.

Commençons par la console portable ANBERNIC RG405M. Cet appareil est doté d'un écran 4" tactile à une définition de 640 x 480 px. Il est doté d'un SoC Unisoc Tiger T618 épaulé à 4 Go de mémoire vive (RAM). Son stockage interne de 128 Go (eMMC) intègre un système d'exploitation Android 12.

La console est également équipée d'une puce gérant le WiFi et le Bluetooth. La batterie de 4500 mAh vous offre une autonomie de 7 heures en jeu et se recharge en 2 heures.

Cette console portable ANBERNIC RG405M est vendue 172,86 € au lieu de 199,99 € soit 28 € de réduction avec le code gpdeal05091 chez Gshopper.

Notons également que la console portable ANBERNIC RG353V 2 / 32 Go est proposée à 90,98 € au lieu de 109,99 € avec le code gpdeal05091. La livraison est gratuite vers l'Europe.





