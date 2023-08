Aujourd'hui, Gshopper fête son 5e anniversaire en nous proposant des offres incontournables dans divers rayons. Ce revendeur asiatique, bénéficiant d'entrepôts en Europe, affiche de belles remises selon le montant de vos achats avec des codes promotionnels à savoir :

5thGshopper5 (5 € de réduction dès 50 € d'achat)

5thGshopper15 (15 € de réduction dès 150 € d'achat)

5thGshopper35 (35 € de réduction dès 300 € d'achat)

5thGshopper50 (50 € de réduction dès 500 € d'achat)

5thGshopper150 (150 € de réduction dès 1000 € d'achat)



Ces réductions sont applicables jusqu'au 23 aout 2023.

Commençons avec le smartphone POCO X5 Pro. Ce téléphone portable est équipé d'un processeur Snapdragon 778G, de 6 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go d'espace de stockage. Il intègre un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67" à une définition de 2400 x 1800 px. Il possède également 3 capteurs photo de 108 MP, 8 MP et 2 MP à l'arrière ainsi qu'une caméra à l'avant de 16 MP.

Ce smartphone POCO X5 Pro est proposé à 319 € soit 18% de remise immédiate avec le code GSHOPPERPOCOX5PRO chez Gshopper. La livraison est gratuite.





Continuons avec l'aspirateur robot Roborock Q7 Max. Ce robot aspirateur laveur dispose d'une puissance d'aspiration de 4200 Pa et il cartographie en 3D votre logement grâce à ses divers capteurs comme son laser PreciSense. En option, une station de vidange qui peut stocker au maximum 2,7 litres de poussières soit environ 7 semaines de tranquillité sans devoir vider le réservoir. Le Roborock Q7 Max est doté d'un réservoir à poussière d'une capacité de 470 ml et d'un réservoir d'eau de 350 ml. Au niveau du lavage, la serpillière offre une pression constante sur le sol pour un nettoyage optimal. Côté autonomie, le Q7 Max intègre une batterie de 5200 mAh offrant 3 heures d'autonomie, soit environ 300 m².

Cet aspirateur robot Roborock Q7 Max est soldé à 335,85 € au lieu de 368 € soit 32 € de réduction avec le code 5thGshopper35. La livraison est offerte, depuis l'Allemagne.





Enchainons avec la trottinette électrique KugooKirin G2 Pro. Cet engin de mobilité est doté d'un moteur de 600 W, alimenté par une batterie de 48 V avec une capacité de 15 Ah. Cette machine est équipée de roues 9" à pneus sur lesquels sont installés des disques avec la technologie E-ABS afin de vous donner un bon contrôle du freinage. La vitesse max est annoncée à 45 km/h et l'autonomie fixée à environ 55 km.

Cette trottinette électrique KugooKirin G2 Pro est vendue 641 € au lieu de 687 € soit 46 € de réduction chez Gshopper avec le code 5thGshopper50. La livraison est gratuite depuis la Pologne.





Et d'autres produits affichent des promotions comme :



Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser les codes suivants sur chaque article pour une meilleure ristourne :

