C'est une nouvelle douche froide pour les joueurs qui attendent depuis 13 ans. Grand Theft Auto 6 est de nouveau reporté. L'annonce a été faite par Rockstar Games : la sortie est maintenant calée au 19 novembre 2026.

C'est le troisième report. Le jeu était d'abord prévu pour l'automne 2025, puis repoussé à mai 2026.

Pourquoi cet énième report ?

La justification officielle de Take-Two, la maison mère de Rockstar, reste la même : le polissage. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, a insisté sur ce point. "Nous voulions donner à Rockstar le temps nécessaire pour peaufiner le titre et nous assurer qu'il soit le meilleur possible".

Il a ajouté que sortir un jeu trop tôt avait des "conséquences désastreuses", taclant au passage la concurrence. Malgré les reports successifs, Zelnick se dit "tout à fait confiant" sur cette nouvelle date.

Take-Two est-il en difficulté financière ?

Absolument pas. Ironiquement, ce report survient alors que Take-Two affiche une santé financière insolente. L'entreprise a annoncé 1.96 milliard de dollars de chiffre d'affaires net, son meilleur deuxième trimestre historique.



Ce succès est porté par les lancements de NBA 2K26 (5 millions de ventes), Mafia: The Old Country et Borderlands 4. Pendant ce temps, l'increvable GTA V continue de se vendre et a dépassé les 220 millions d'unités écoulées.

Quel est le climat social chez Rockstar ?

Si les finances vont bien, l'ambiance interne autour du développement de GTA 6 semble tendue. En marge de ces annonces, Take-Two a licencié des dizaines d'employés la semaine dernière pour "faute grave". La direction les accuse d'avoir divulgué des "informations confidentielles sur un forum public".

Le personnel incriminé nie ces accusations, affirmant que c'est une atteinte au droit syndical. Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui devant les bureaux britanniques de Rockstar North.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est l'histoire de GTA 6 ?

Le jeu se déroule dans l'État fictif de Leonida, qui inclut un retour à Vice City. Les joueurs suivront un couple de criminels, Lucia Caminos et Jason Duval, et pourront contrôler les deux personnages.

Cela fait combien de temps entre GTA V et GTA 6 ?

GTA V est sorti en septembre 2013. Si la date de novembre 2026 est tenue, il y aura eu 13 ans et 2 mois d'écart entre les deux opus, le plus long écart de l'histoire de la série.