Le monde du jeu vidéo a l'habitude de voir les calendriers faire les montagnes russes, et Fable nous le prouve encore. Ce titre, qu'on nous avait d'abord annoncé pour 2025 avant qu'il ne glisse officiellement à 2026, voit son horizon s'éloigner un peu plus. C'est en tout cas ce que racontent plusieurs sources bien informées, notamment via Nick Baker, un des experts du milieu Xbox, sur le podcast XboxEra. "Je ne pense pas que Fable soit pour l'année prochaine", lâche-t-il, ses informations pointant plutôt vers une date en 2027. Une annonce qui, si elle se concrétise, pèsera lourd sur le moral des joueurs.

Pour l'instant, silence radio chez Microsoft et Playground Games. Pas de commentaire officiel sur ces nouvelles spéculations. Il faut dire que l'industrie a l'habitude de ces rallonges, surtout quand il s'agit de productions aussi énormes. On se souvient bien de GTA 6, dont la date de sortie a elle aussi pas mal bougé.

Pourquoi Fable pourrait-il encore prendre du retard ?

Ce qui intrigue le plus dans ces rumeurs, c'est la raison donnée pour ce nouveau délai. Nick Baker insiste : on n'est pas du tout dans un scénario "catastrophe", ce fameux "doom and gloom" qui ferait paniquer les joueurs.

Non, la décision de donner plus de temps au projet viendrait juste du fait que les développeurs de Playground Games estiment en avoir besoin. Créer un monde ouvert avec l'ambition et le niveau de détail que l'on attend de Fable, c'est un travail titanesque. Mieux vaut prendre tout le temps nécessaire pour livrer un jeu impeccable, quitte à frustrer un peu au début, plutôt que de sortir un titre précipité et bâclé. Craig Duncan, le patron d'Xbox Game Studios, avait d'ailleurs déjà rassuré les fans lors du premier report. Il avait affirmé sa confiance absolue en l'équipe et promis que l'attente serait largement récompensée. On espère de tout cœur qu'il aura encore raison cette fois.

Fable sera-t-il la surprise multiplateforme de Xbox ?

Au-delà du calendrier, une autre rumeur circule avec insistance autour de Fable : celle d'une sortie multiplateforme. Le jeu, normalement réservé aux Xbox Series X/S et PC, pourrait bien débarquer aussi sur PlayStation 5. Cette direction collerait avec la nouvelle stratégie de Microsoft, qui semble de plus en plus ouverte à proposer certains de ses gros titres sur les consoles concurrentes.

Ce serait un sacré virage pour la marque Xbox, qui, historiquement, misait beaucoup sur l'exclusivité de ses jeux pour attirer les acheteurs. Fable a été annoncé en 2020, il y a déjà plus de six ans. Si le jeu ne sortait qu'en 2027, on parlerait d'un cycle de développement vraiment très long, une tendance malheureusement de plus en plus courante pour les titres AAA. Reste à voir si ces rumeurs se transformeront un jour en annonces officielles, et si les fans auront la patience d'attendre encore ce qui promet d'être une aventure incroyable.

