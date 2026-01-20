C'est un réveil brutal qu'ont connu les habitants du quartier d'Holyrood à Édimbourg. Ce lundi 19 janvier 2026, aux alentours de 5 h 02 du matin, une détonation a retenti à proximité immédiate de Barclay House, l'immeuble abritant le siège du célèbre studio de développement des jeux Grand Theft Auto.

L'alerte a immédiatement déclenché une opération de secours d'envergure, mais le bilan est heureusement rassurant : aucun blessé n'est à déplorer malgré la violence de l'incident.

Quels sont les détails de l'intervention des secours ?

Les services d'incendie et de secours écossais (SFRS) ont réagi avec une rapidité impressionnante. Un porte-parole a confirmé la mobilisation de trois camions-pompes et de quatre véhicules spécialisés pour gérer les "dégâts structurels" causés au bâtiment. L'hypothèse privilégiée par plusieurs sources locales pointe vers une explosion dans une chaufferie située non loin des locaux de l'entreprise.

Les équipes sont restées sur place pendant plus de quatre heures, sécurisant entièrement le périmètre jusqu'à 9 h 21. La présence policière a été maintenue une bonne partie de la matinée pour garantir la sécurité de la zone et permettre aux experts de commencer leur enquête sur l'origine exacte du sinistre.

Quel est l'impact direct sur le studio Rockstar North ?

Par mesure de précaution, les bureaux de Rockstar North, situés sur Holyrood Road, ont été temporairement bouclés et fermés pour la journée. Ce studio n'est pas n'importe lequel : c'est le cœur historique du développement de la saga Grand Theft Auto depuis 1998, mais aussi de titres majeurs comme Red Dead Redemption 2.

L'incident intervient à un moment particulièrement sensible. L'équipe est en pleine dernière ligne droite pour finaliser le développement de Grand Theft Auto VI, l'un des jeux les plus attendus de la décennie. Le bâtiment lui-même, ancien siège du quotidien The Scotsman, est le centre névralgique de l'entreprise depuis 2014.

Faut-il s'inquiéter pour la sortie de GTA 6 ?

C'est la question qui brûle les lèvres de millions de fans. Le développement de GTA 6 a déjà connu plusieurs reports, la date de sortie étant désormais fixée au 19 novembre 2026. Si Rockstar Games n'a pas encore communiqué officiellement, la fermeture des bureaux, même pour une seule journée, pourrait avoir des répercussions sur un calendrier de production déjà extrêmement tendu.

Même si aucun dommage majeur n'a été signalé dans les locaux de développement eux-mêmes, toute interruption dans cette phase finale est critique. Cet événement s'ajoute à un contexte social parfois tendu au sein du studio, ravivant les craintes d'un nouveau report. Pour l'heure, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact réel de cet incendie sur le lancement mondial du jeu.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'explosion a-t-elle fait des victimes ?

Non, heureusement. Malgré l'importance de l'intervention des secours et la nature de l'incident, les autorités écossaises ont rapidement confirmé qu'aucun blessé ni aucune victime n'étaient à déplorer.

La date de sortie de GTA 6 est-elle officiellement repoussée ?

À ce stade, non. Rockstar Games n'a fait aucune annonce officielle concernant un éventuel report de la sortie de GTA 6, toujours prévue pour le 19 novembre 2026. L'impact de l'incident sur le planning de développement reste à déterminer.

Où se trouvent les bureaux de Rockstar North ?

Le studio est situé à Édimbourg, en Écosse, dans un bâtiment nommé Barclay House sur Holyrood Road. C'est le principal centre de développement pour les jeux des séries Grand Theft Auto et Red Dead Redemption.