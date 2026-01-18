Sous la côte nord de la Californie, là où trois plaques tectoniques massives se rencontrent, une activité sismique intense mais invisible vient de révéler ses secrets. Une équipe de sismologues de l'USGS et de plusieurs universités a utilisé des milliers de tremblements de terre miniatures, imperceptibles à la surface, pour cartographier en profondeur la zone la plus active de l'État : la jonction de Mendocino. Leur découverte, publiée dans la revue Science, change radicalement notre compréhension de cette région explosive.

Comment ces micro-séismes ont-ils révélé une nouvelle géométrie ?

Plutôt que de se concentrer sur les grands tremblements de terre, l'équipe menée par le géophysicien David Shelly a écouté le murmure de la Terre. Ils ont analysé des essaims de micro-séismes, des secousses de magnitude proche de zéro, qui se produisent constamment le long des failles. Ces vibrations agissent comme un sonar, dévoilant les mouvements cachés et les structures profondes de la croûte terrestre.

Cette approche a permis de sonder ce qui reste habituellement invisible, un peu comme cartographier la partie immergée d'un iceberg. Le résultat est saisissant : le modèle simple d'une jonction à trois plaques tectoniques est remplacé par un puzzle complexe à cinq pièces mobiles, dont certaines étaient totalement inconnues.

Quel est ce mystérieux "fragment de Pioneer" ?

La découverte la plus stupéfiante est celle du fragment de Pioneer. Il s'agit d'un vestige d'une ancienne plaque océanique, la plaque Farallon, qui a presque entièrement disparu sous l'Amérique du Nord il y a des millions d'années. Les scientifiques pensaient ce morceau perdu, mais il s'est en réalité "accroché" à la plaque Pacifique. Au lieu de plonger, il glisse désormais horizontalement sous le continent.

Ce mouvement latéral crée une faille horizontale massive qui n'apparaissait dans aucun modèle de risque sismique jusqu'à présent. Cette structure cachée pourrait enfin expliquer la faible profondeur d'un des séismes les plus puissants de la région, celui de Cape Mendocino en 1992, qui avait longtemps intrigué les experts. La plaque plongeante n'est finalement pas là où on le pensait.

Quelles sont les implications pour le risque de "méga-séisme" ?

Cette nouvelle carte des profondeurs a des conséquences directes sur l'évaluation du risque de "The Big One" en Californie. Le lien entre la zone de subduction de Cascadia, au nord, et la célèbre faille de San Andreas, au sud, apparaît bien plus direct et dangereux qu'envisagé. Le fragment de Pioneer augmente la surface de contact et de friction entre les systèmes.

Selon des sismologues comme Roland Burgmann de l'UC Berkeley, qui n'a pas participé à l'étude, cette nouvelle géométrie rend plus probable un effet domino. Un tremblement de terre majeur sur la faille de Cascadia aurait ainsi plus de chances de déclencher une rupture sur la faille de San Andreas. Le risque sismique global de la région doit donc être réévalué, car une menace majeure sommeillait juste sous nos pieds, totalement ignorée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la jonction de Mendocino ?

La jonction de Mendocino est un point situé au large de la côte nord de la Californie où trois plaques tectoniques se rencontrent : la plaque Pacifique, la plaque Nord-Américaine et la plaque de Gorda. C'est l'une des régions sismiquement les plus actives des États-Unis.

Le grand public peut-il sentir ces micro-séismes ?

Non, absolument pas. Les micro-séismes utilisés dans cette étude sont des milliers de fois plus faibles que la plus petite secousse qu'un être humain puisse ressentir. Ils ne peuvent être détectés que par des sismomètres extrêmement sensibles.