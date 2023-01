Cela fait quelques années que Rockstar développe le prochain épisode de GTA, sa franchise fétiche. Depuis, les rumeurs s'enchainent autant que les fuites, et la dernière en date n'est pas rassurante.

Une date de sortie incertaine

Tom Henderson, habituellement plutôt bien informé, partage ainsi les dernières informations d'une source interne de Rockstar travaillant sur GTA 6. Si initialement, la distribution du jeu devait débuter en 2024, l'échéance semble désormais un peu courte pour être tenue.

Le développement du jeu ne serait pas en cause : ce serait Take-Two Interactive qui temporiserait afin de s'assurer d'un meilleur taux d'adoption des consoles PS5 et Xbox Series, ce qui n'interviendrait pas, selon les estimations, avant fin 2024 début 2025.

En temporisant, Take Two souhaite s'assurer d'un succès suffisant dès le lancement de son jeu et vise ainsi la rentabilité immédiate avec un retour sur investissement en quelques jours afin de pouvoir réinvestir dans le développement des extensions et d'un éventuel GTA Online nouvelle génération.