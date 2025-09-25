L'enthousiasme autour de GTA 6 est sans précédent, chaque bribe d'information alimentant une machine à fantasmes planétaire. Pourtant, derrière la promesse d'un monde ouvert d'une richesse inouïe se cache une angoisse bien réelle et très pragmatique : celle du poids numérique. Le jeu le plus attendu de la décennie pourrait bien être aussi le plus lourd, au point de forcer des millions de joueurs à faire des choix cornéliens sur leurs disques durs déjà bien remplis.

Vers une taille de fichier record ?

Si Rockstar Games garde le silence, les spéculations vont bon train. Les rumeurs les plus folles, basées sur des extrapolations, ont fait mention d'un fichier hallucinant de 750 Go. Un chiffre peu crédible, mais qui illustre la crainte ambiante. Des estimations plus raisonnables, basées sur l'ambition du titre et la comparaison avec des géants comme Red Dead Redemption 2 (déjà plus de 100 Go), tablent sur une taille du fichier initiale comprise entre 200 et 250 Go.





Cette inflation s'explique par la promesse d'un monde ouvert ultra-détaillé, des textures en très haute définition et une densité de contenu jamais vue, le tout propulsé par la dernière version du moteur RAGE.

Quel impact concret pour les joueurs sur console ?

Pour les possesseurs de PS5 et de Xbox Series X, la nouvelle a de quoi faire grincer des dents. Les modèles de base de ces consoles offrent un espace de stockage utilisable qui peine à dépasser les 600 Go. Un jeu de 250 Go représenterait donc près de la moitié de l'espace disponible. Concrètement, cela signifierait devoir désinstaller deux ou trois autres gros titres pour faire de la place.





Cette contrainte logistique transforme l'expérience de jeu en une gestion fastidieuse de sa bibliothèque, obligeant les joueurs à des sacrifices. L'idée de ne pouvoir conserver que deux ou trois jeux majeurs installés simultanément est un retour en arrière frustrant à l'ère du tout-numérique.

Rockstar peut-il vraiment ignorer ce problème ?

Difficile à croire. Le studio est réputé pour son optimisation méticuleuse. Red Dead Redemption 2, malgré son incroyable richesse visuelle, était resté dans des proportions raisonnables pour l'époque. On peut donc s'attendre à ce que GTA 6 bénéficie des dernières technologies de compression, comme le système Kraken utilisé sur PS5.





Une autre piste serait de proposer une installation modulaire, permettant par exemple de séparer la campagne solo du futur GTA Online, à l'image de ce que fait la franchise Call of Duty. Quoi qu'il en soit, l'ambition démesurée du titre aura un coût en gigaoctets, et il semble inévitable que les joueurs devront préparer leurs disques durs à un choc sans précédent.

Foire Aux Questions (FAQ)

La rumeur des 750 Go est-elle crédible ?

Non, c'est extrêmement improbable pour un jeu au lancement. Cette rumeur est une extrapolation qui ne tient pas compte des techniques de compression modernes. Une taille avoisinant les 200-250 Go est une hypothèse beaucoup plus réaliste, ce qui reste un record pour un jeu solo.

Rockstar a-t-il confirmé la taille du jeu ?

Non, absolument aucune information officielle n'a été communiquée sur la taille du fichier. Ces détails ne sont généralement révélés que quelques semaines, voire quelques jours, avant la sortie du jeu, prévue pour le 26 mai 2026.

Faudra-t-il acheter un SSD supplémentaire pour y jouer ?

Pour de nombreux joueurs, notamment sur les consoles avec le stockage de base, l'achat d'un SSD interne ou d'un disque dur externe compatible sera probablement la solution la plus confortable pour éviter de devoir constamment jongler avec les installations et désinstallations de jeux.