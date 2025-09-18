Pour les futurs acheteurs de la console de jeu PlayStation 5, la rumeur douce-amère rapportée en début de mois par Dealabs prend forme. La révision de la PS5 au nom de Châssis E se manifeste pour le moment en catimini sur le marché européen.

Avec une date de sortie remontant au 13 septembre comme attendu et un modèle référencé CFI-2100, Amazon a mis à jour sa fiche de produit pour la PlayStation 5 Édition Numérique (ou Digital Edition) sans lecteur de disque.

Le packaging fait clairement mention d'un stockage SSD de 825 Go, au lieu de 1 To précédemment. Une sorte de retour en arrière qui est sans incidence sur la douloureuse. Le prix de la PS5 ne suit pas la même tendance baissière du stockage et reste à 499 €.

Mieux qu'une hausse de prix ?

Actuellement, Amazon ne permet pas de passer à l'achat pour cause de rupture de stock temporaire. A priori, les consommateurs auront tout intérêt à se tourner vers des stocks de PS5 Édition Numérique (Châssis D) encore disponibles pour profiter de 1 To de stockage. C'est par exemple le cas sur Fnac.com.

La manœuvre de Sony peut être interprétée comme une optimisation des coûts de production et pour maintenir ses marges. Sans quoi, une troisième augmentation du prix de la PS5 en Europe aurait pu être mal vécue… encore plus que le sacrifice de quelques Go.

Dans un autre registre, rappelons que Sony vient de commencer le déploiement de la dernière mise à jour système de la PS5.