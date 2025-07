Rockstar Games a fait de chaque volet de Grand Theft Auto des références mondiales. Mais leur savoir-faire en matière de mondes ouverts détaillés et de graphismes de pointe a un prix : des exigences système qui donnent le tournis. Si vous rêvez de plonger dans l'univers de GTA 6 sur votre ordinateur, voici un aperçu de ce qui vous attend, selon les fuites et les estimations. La plupart des jeux AAA récents demandent déjà des configurations costaudes, et GTA 6 ne fera pas exception. Préparez-vous à faire de la place et peut-être même à passer par la case "mise à niveau" pour profiter pleinement de l'expérience.

Quelle configuration minimale pour survivre à Vice City ?

Pour espérer lancer GTA 6 sur PC, il faudra déjà un minimum syndical qui dépasse les configurations courantes de bien des machines. Attendez-vous à devoir posséder au moins un processeur Intel Core i7 de 8ème génération (ou son équivalent AMD). Côté carte graphique, les rumeurs pointent vers une Nvidia GeForce GTX 1660 Super ou une GTX 1070, voire une Radeon RX 5700. Et pour la mémoire vive, oubliez les 8 Go : 16 Go seront le strict minimum. Mais la véritable bête noire, ce sera le stockage. 200 Go d'espace SSD sont annoncés comme nécessaires. Un chiffre qui confirme la tendance des jeux modernes à dévorer nos disques durs, et qui rend le SSD quasiment obligatoire pour des temps de chargement décents.

Voici le détail de la configuration minimale attendue pour GTA 6 :

OS: Windows 10 ou plus récent (64-bit)

Processeur: Intel Core i7-8700K, Intel Core i5-10400F/ AMD Ryzen 5 5600X

Graphics Card: Nvidia GeForce GTX 1660 Super/AMD Radeon RX 5700

Memory: 16 GB

DirectX Version: 12

Storage: 200 GB of SSD Space

Quelle configuration pour une expérience de jeu "Recommandée" ?

Si vous visez le confort de jeu optimal, sans compromis sur la qualité graphique, la note monte encore. Pour les configurations recommandées de GTA 6, il faudra viser plus haut. Un processeur Intel Core i7-11700K (ou un AMD Ryzen 7 5800X ou supérieur) sera de rigueur. La carte graphique, elle, devra être une Nvidia GeForce RTX 3080 ou une AMD Radeon RX 6800XT, voire mieux, surtout si le Ray Tracing est au programme. La mémoire vive reste à 16 Go ou plus, mais une fois de plus, les 200 Go de SSD sont un prérequis non négociable. Si votre machine est équipée d'une carte Nvidia RTX moderne, vous devriez pouvoir vous approcher des performances recommandées. C'est le prix à payer pour des graphismes de nouvelle génération et un monde plus vivant que jamais.

Voici la configuration recommandée attendue pour GTA 6 :

OS: Windows 11 (64-bit)

Processeur: Intel Core i7-11700K/ AMD Ryzen 7 5800X ou supérieur

Graphics Card: Nvidia GeForce RTX 3080/ AMD Radeon RX 6800XT, ou supérieur (peut-être plus pour le Ray Tracing)

Memory: 16 GB ou plus

DirectX Version: 12

Storage: 200 GB of SSD Space

Une fiche technique qui fait écho à celle demandée par Borderlands 4, jugée démente par les joueurs...

Pourquoi une taille de fichier aussi gigantesque ?

La question de la taille d'installation de GTA 6 fait déjà beaucoup parler sur les forums de joueurs. "GTA VI pourrait-il être l'un des plus gros jeux de tous les temps en termes de taille de fichier ?", s'interroge un utilisateur de Reddit. La réponse est un "oui" retentissant. Avec l'ambition du monde ouvert dévoilé dans les trailers, le niveau de détail promis et la réputation de Rockstar pour des expériences immersives, un poids de 200 Go dès le lancement (et peut-être 60-80 Go de plus pour le mode Online) ne surprendrait personne. Les jeux AAA d'aujourd'hui, comme certains Assassin's Creed ou Star Wars Outlaws, dépassent allègrement les 100 Go. La PS5, par exemple, peine déjà à en contenir plus de cinq. Les fans de Grand Theft Auto se préparent donc à faire le ménage sur leurs disques durs. C'est le revers de la médaille pour des titres qui promettent des années d'exploration et de découvertes : ils dévorent l'espace de stockage. L'adage "mieux vaut prévenir que guérir" prend tout son sens ici : finissez vos jeux en cours, l'heure du grand ménage va bientôt sonner.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la taille d'installation estimée de GTA 6 ?

Les rumeurs les plus insistantes estiment que GTA 6 pourrait peser environ 200 Go dès son lancement sur PC, avec potentiellement 60 à 80 Go supplémentaires pour le mode en ligne. Le stockage sur SSD est vivement recommandé.

GTA 6 sera-t-il le jeu le plus lourd jamais créé ?

Il est possible qu'il figure parmi les titres les plus volumineux, compte tenu de l'ambition de Rockstar Games pour son monde ouvert et ses graphismes. Cependant, certains jeux AAA actuels dépassent déjà les 100 Go, et la taille exacte de GTA 6 reste à confirmer officiellement.

Mon PC actuel pourra-t-il faire tourner GTA 6 ?

Les exigences minimales attendues incluent un processeur Intel Core i7-8700K ou équivalent, une Nvidia GTX 1660 Super ou AMD RX 5700, et 16 Go de RAM. Pour une expérience optimale, une RTX 3080 ou RX 6800XT est recommandée. Vérifiez bien votre configuration pour vous assurer de pouvoir profiter du jeu.