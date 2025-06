C'est l'un des jeux les plus attendus de 2025, mais il pourrait bien rester une simple icône dans la bibliothèque pour une majorité de joueurs PC. Le studio Gearbox vient de dévoiler la configuration requise pour faire tourner Borderlands 4, et la liste a l'effet d'une douche froide. Exigeante, élitiste, déconnectée de la réalité... les fans sont furieux, et les chiffres leur donnent malheureusement raison.

Quelle est cette configuration PC qui fait tant polémique ?

La polémique se concentre sur un point précis : le processeur. Pour simplement lancer le jeu dans sa configuration minimale, Borderlands 4 exige un CPU à 8 cœurs (comme un Intel Core i7-9700 ou un AMD Ryzen 7 2700X). Pour y jouer confortablement, il en faut 8 ou plus. Le reste est à l'avenant :

Configuration minimale : 16 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 ou AMD Radeon RX 5700 XT.

16 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce ou AMD Radeon RX 5700 XT. Configuration recommandée : 32 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT, avec au moins 12 Go de mémoire vidéo.

Le tout nécessitera 100 Go d'espace sur un disque SSD. Des exigences qui semblent démesurées pour un jeu de la franchise.

Pourquoi ces exigences sont-elles si problématiques ?

Parce que la configuration minimale exclut une part énorme du marché. Selon la dernière enquête matérielle de Steam, la plus grande plateforme de jeu sur PC, plus de 50% des joueurs possèdent un processeur à 6 cœurs ou moins. Concrètement, cela signifie que plus d'un joueur sur deux dans le monde ne pourra même pas lancer le jeu à son niveau de réglages le plus bas. Sur les forums comme Reddit, la colère gronde, beaucoup d'utilisateurs ne comprenant pas comment un jeu au style graphique "cel-shaded", réputé moins gourmand, peut être aussi exigeant.

Comment justifier une telle configuration ?

L'explication est technique. Borderlands 4 est développé avec le moteur de jeu Unreal Engine 5, connu pour être particulièrement gourmand et pour mieux tirer parti des processeurs modernes avec de nombreux cœurs. De plus, la nature même de la série, avec son action frénétique, ses dizaines d'ennemis et ses milliers d'effets de particules à l'écran, est très intensive pour le processeur. Cependant, de nombreux autres jeux AAA prévus en 2025 sous ce même moteur affichent des exigences bien plus raisonnables, ce qui alimente la frustration des joueurs.

Les réponses à vos questions



Dois-je changer de PC pour jouer à Borderlands 4 ?

Si vous avez un processeur (CPU) à 6 cœurs ou moins, comme c'est le cas pour plus de la moitié des joueurs sur Steam, vous ne remplissez pas la configuration minimale requise. Il y a donc une très forte probabilité que vous deviez mettre à jour votre matériel, à commencer par le processeur, pour pouvoir simplement lancer le jeu.

Quand le jeu sort-il ?

La date de sortie de Borderlands 4 est fixée au 12 septembre 2025. Cela laisse encore quelques mois aux joueurs pour économiser ou chercher des promotions sur les composants, notamment lors d'événements comme le Prime Day d'Amazon en juillet.

Y a-t-il un espoir que les exigences baissent d'ici la sortie ?

C'est peu probable pour la configuration minimale. L'exigence d'un CPU à 8 cœurs semble être un prérequis fondamental lié au moteur du jeu. Cependant, des optimisations pourraient être réalisées d'ici le lancement pour améliorer les performances sur une plus grande variété de cartes graphiques.