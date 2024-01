Acheter une imprimante est souvent quelque chose de compliqué pour le commun des mortels qui ne sait bien souvent pas quelle technologie choisir ni vers quels marque ou modèle s'orienter. Voici quelques conseils pour trouver le modèle idéal selon vos besoins personnels ou professionnels, et ce chez n'importe quelle marque comme Brother ou autres.

Les imprimantes laser

Elles garantissent des impressions de haute qualité jusqu'au format A4 et sont très rapides et efficaces pour les hauts volumes d'impression. Leurs bacs papier peuvent contenir 250 feuilles, voire plus, et leurs toners haute capacité permettent d'imprimer plus de pages plus longtemps et le tout à un coût relativement faible (plus faible que celui des imprimantes à jet d'encre notamment).

Les modèles laser sont également personnalisables avec des fonctions et des accessoires dédiés.

On trouve des modèles laser monochrome ou couleur, toutefois le prix est plus élevé qu'une classique imprimante à jet d'encre.

Les imprimantes jet d'encre

Peu coûteuses et compactes, les imprimantes jet d'encre offrent une impression jusqu'au format A3 pour certaines, avec une impression rapide et de bonne qualité. Elles peuvent également imprimer sans bordure.

Leurs cartouches d'encre sont durables et permettent d'imprimer en noir et blanc ou en couleurs, toutefois le coût à la page est assez élevé.

Avec un prix modéré, on en trouve à moins de 50 € ! Les modèles à jet d'encre sont donc une bonne solution pour le grand public qui n'a pas de gros besoin en impression, et également si vous manquez de place.

Les imprimantes multifonctions

On en trouve dotées de la technologie laser ou jet d'encre et sont adaptées pour les forts volumes d'impression. Les chargeurs de documents peuvent copier ou numériser plusieurs pages automatiquement, voire même en recto verso automatique.

Les multifonctions laser sont idéales pour le bureau et offrent en plus un copieur, un scanner et un fax, comme par exemple chez Brother la multifonction laser monochrome MFC-L2750DW ou la multifonction laser couleur MFC-L8690CDW.

Les multifonction jet d'encre, comme la Brother MFC-J5740DW, impriment jusqu'au format A3, copient, scannent, faxent et intègrent des cartouches d'encre de haute capacité.

Les imprimantes portables thermiques

Légères et portables, les mini-imprimantes thermiques n'ont pas besoin d'encre ou de toner et permettent d'imprimer où que vous soyez. C'est la solution idéale pour les équipes commerciales, les interventions sur le terrain ou les professionnels de santé.

Elles offrent une impression rapide de haute qualité et des options de connectivité, notamment Bluetooth, Wi-Fi et USB. Elles sont alimentées par batteries rechargeables ou adaptateur secteur/véhicule.

Les imprimantes professionnelles

Fiables, rentables et sécurisées, elles sont conçues spécialement pour répondre aux besoins des entreprises et leur faire économiser du temps et de l'argent.

On retrouve des imprimantes professionnelles laser couleur mais aussi monochrome avec pour certaines l'impression au format A3.

Pour un particulier n'ayant pas besoin d'imprimer de gros volume de documents, la technologie jet d'encre avec ses cartouches (noir et blanc et/ou couleur) est la plus adaptée. Si vous avez besoin d'imprimer souvent des documents, et d'une qualité supérieure, la laser, plus chère et encombrante certes, vous apportera tout ce que vous recherchez. Les imprimantes multifonctions sont devenues quasi la norme, et il sera intéressant par exemple d'acheter une imprimante intégrant un scanner, voire mieux avec un module de chargement automatique et recto verso, plus cher, mais quel gain de temps !